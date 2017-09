Echt, Amsterdam is heel autovriendelijk

Het blijkt dat het elders nog een stuk duurder kan

En de exorbitante parkeertarieven in de binnenstad? Het blijkt dat het elders nog een stuk duurder kan: de stad is een prima middenmoter - van het niveau Seoel en Bogota.



De uurprijs van parkeren hier (de onderzoekers gaan uit van 4,70 euro per uur) kan nauwelijks in de schaduw staan van de duurste parkeersteden New York (23,80 euro) en Sydney (22,71).



Mede omdat de benzine hier prijzig is, is Amsterdam niet de absolute topstad voor automobilisten maar met een 18de positie wel een prima subtoppertje.



Autovriendelijkste stad? Düsseldorf, gevolgd door Dubai en Zürich.



