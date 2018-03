eBoskalis onderuit op Damrak

De beurs in Amsterdam verwerkte verder cijfers van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel en metalenspecialist AMG. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit en de toelichting daarop van de Europese Centrale Bank (ECB), later op de dag.



De hoofdindex op Beursplein 5 stond in het eerste handelsuur 0,1 procent hoger op 531,04 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 815,65 punten. De graadmeter in Londen zakte 0,1 procent, Frankfurt stond vlak en Parijs won 0,1 procent.



Keldering

Boskalis kelderde 10 procent in de AEX. Het bedrijf behaalde vorig jaar een lagere omzet, onder druk van lastige marktomstandigheden. Verder denkt dat het bedrijf dat dit jaar opnieuw uitdagend zal worden. Daarnaast degradeert het aandeel binnenkort naar de MidKap. AkzoNobel won na een lagere opening 0,2 procent in de hoofdindex. Bij het concern heeft de verf- en coatingsdivisie nog altijd last van hoge grondstofkosten en nadelige wisselkoerseffecten. De omzet groeide licht, maar de nettowinst daalde met 14 procent.



Bij de kleinere fondsen zakte Stern meer dan 5 procent. De autodealer heeft veel last van de sterke opkomst van private lease en van felle concurrentie op de markt voor tweedehands auto's. De onderneming heeft daardoor afgelopen jaar flink minder winst gemaakt dan in 2016, hoewel de omzet en het marktaandeel wel verder zijn toegenomen. Kas Bank werd 1,1 procent lager gezet na jaarcijfers, terwijl metalenspecialist AMG 2,6 procent steeg.



Hugo Boss

Het Duitse modehuis Hugo Boss zakte ruim 5 procent in Frankfurt en farmaceut Merck speelde 2 procent kwijt, na cijfers. Ook de Belgische bank KBC (plus 0,2 procent in Brussel) en het Franse supermarktconcern Casino (min 5 procent in Parijs) openden de boeken. Energiebedrijf Engie schoot bijna 4 procent omhoog in Parijs na een verhoging van het dividend.



De euro noteerde 1,2404 dollar, tegen 1,2428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 61,25 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 64,44 dollar per vat.