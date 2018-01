Easyjet: Schiphol moet de budgetpier snel uitbreiden

Voor ons is die pier niet bedoeld William Vet over de A-pier

Maar daarmee wordt de toch al overvolle huispier van de Britse prijsvlieger op Schiphol te krap.



Uitgekleed

Wachtruimtes voor elk van de zeven gates zijn ingericht voor vliegtuigen die rond de 180 mensen kunnen vervoeren en puilen nu al uit.



Aan de uitgeklede H-pier, in 2005 voor 29 miljoen euro gebouwd, kunnen maximaal 64 vluchten per dag worden afgehandeld.



Maar door de groei van het vliegverkeer en het toenemende aantal budgetmaatschappijen op Schiphol is er een permanent tekort aan vertrekruimte.



KLM

Gesprekken over een oplossing daarvoor lopen al twee jaar, maar hebben volgens Vet nog altijd niets opgeleverd.



"De vraag van Easyjet is ons bekend en we kijken naar mogelijkheden," rea­geert een woordvoerder van de luchthaven. Maar de aandacht gaat nu uit naar de andere kant van Schiphol Centrum, waar voor honderden miljoenen euro's wordt gebouwd aan een nieuwe vertrekhal en een nieuwe pier.



Die A-pier is bedoeld om het tekort aan gates voor overstapvluchten op te vangen en is vooral gericht op gebruik door KLM en haar partners. "Voor ons is die pier niet bedoeld," zegt Vet, "bovendien ligt hij helemaal aan de andere kant van Schiphol."



Lees ook: Nieuwe terminal Schiphol geïnspireerd op ontwerp 1967