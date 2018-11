Easyjet: Schiphol investeert niet in alle gebruikers

De aanpak van de uit 2003 stammende 'prijsvliegpier' is volgens Easyjet hoogst noodzakelijk. Vanwege de groeistop op de luchthaven kan de maatschappij, de nummer twee op Schiphol, alleen groeien door grotere vliegtuigen in te zetten.



"Zo telt onze nieuwe Airbus A320Neo 186 stoelen, tegenover 180 in zijn voorganger. Dat toestel, dat ook veel stiller en zuiniger is, komt steeds vaker naar Schiphol."



Dat geldt volgens Vet ook het grotere broertje, de A321Neo die 235 stoelen bevat. "Daarvan hebben we nu net drie van de 30 bestelde toestellen in de vloot. Ze staan nu op London Gatwick en Milaan en vliegen vaak naar Amsterdam."



Easyjet sluit niet uit dat de nieuwe toestellen straks ook deel uitmaken van de basis op Schiphol, waar permanent acht of negen vliegtuigen zijn gestationeerd. "Maar dan moeten de faciliteiten wel op orde zijn."



Bezettingsgraad

Ondanks alle knelpunten heeft Easyjet op Schiphol dit jaar toch ruim zes miljoen passagiers vervoerd, 4,4 procent meer dan een jaar eerder. Maar de bezettingsgraad van de vliegtuigen is inmiddels opgelopen tot gemiddeld 96 procent, wat betekent dat reizigers steeds vaker achter het net vissen.



Ondanks het groeislot op Schiphol sluit Vet niet uit dat er binnenkort nieuwe bestemmingen bijkomen. "Alleen moeten we die mogelijk maken door minder vaak op bestaande routes te vliegen." Zo voegde Easyjet dit jaar het Marokkaanse Agadir toe en zal er binnenkort weer een nieuwe route worden aangekondigd.



Easyjet vervoerde het afgelopen jaar in heel Europa 85,5 miljoen passagiers, een groei van ruim 10 procent. De omzet steeg, mede door de overname van het failliete Air Berlin, naar zes miljard pond. Vanwege die aankoop maakten de Britten een verlies van 112 miljoen pond