Earth Hour: Amsterdam dooft weer de lichten

Miljoenen mensen, steden, bedrijven en organisaties doven hun lichten. De actie is een initiatief van het Wereldnatuurfonds (WNF). De organisatie wil er wereldwijd een signaal mee afgeven dat er meer actie nodig is voor natuur en klimaat.



Astronaut en WNF-ambassadeur André Kuipers geeft het landelijke startsein in Amsterdam: daar dooft hij het lichtbaken van ADAM Toren. Voordat de lichten uitgaan, kleurt de toren speciaal voor Earth Hour groen.



In Rotterdam hullen de Erasmusbrug en de Euromast zich in het donker. In Utrecht gaan de lichten van de Domtoren uit, in Deventer van de Waag en in Tilburg van de schouwburg.



Andere landen

Ook bij onder meer de Eiffeltoren, Sydney Opera House, het Kremlin, de Akropolis, de basiliek van Lima, de piramides in Egypte en de Big Ben blijft het zestig minuten donker.



Earth Hour begon in 2007 in Sydney als kleinschalige actie die aandacht vroeg voor klimaatverandering. Inmiddels organiseren mensen over de hele wereld in dat uur evenementen zoals akoestische concerten, speurtochten en diners bij kaarslicht.



