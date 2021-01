Dylan Bakker: ‘Zuidoost is straks het meest bruisende deel van de stad’

Dylan Bakker. Beeld Michiel Van Nieuwkerk

“Mijn moeder is een van oorsprong Nederlandse vrouw, geboren in de Jordaan, en mijn vader komt van Curaçao. Ik groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Tot op de dag van vandaag speelt mijn hele leven zich daar af. Overal waar ik kom in Zuidoost – wat men nog steeds ‘de Bijlmer’ noemt – voel ik mij thuis en veilig. Hier ken ik alle hoeken en gaten en de allerbeste adresjes. Dat heb ik niet in het centrum van de stad, daar kom ik alleen als ik iets nodig heb wat ze bij ons in de buurt niet hebben. Het oude Amsterdam vind ik prachtig hoor, begrijp me niet verkeerd, maar vind het meer iets voor toeristen. Mijn Amsterdam is echt Zuidoost.”

“Ik ben heel actief in mijn wijk. Dat maakt je een goede burger denk ik, als je meewerkt om de buurt waarin je woont beter te maken. Dat doe ik als activiteitenbegeleider bij Stichting SES, die als doel heeft de multiculturele bewoners van Venserpolder en Strandvliet te inspireren en te motiveren. Het zijn focuswijken van de gemeente, omdat er nog best veel armoede is. Daardoor hebben we financiële middelen om allerlei activiteiten te organiseren.”

“We proberen te laten zien dat als je actief deelneemt aan het veranderen van je omgeving, je zelf de regie kan hebben over je wijk. Zo ben ik bijvoorbeeld met een grote groep jonge kinderen de straat opgegaan om zwerfvuil op te ruimen. Maar we doen ook vrolijke dingen. In dit afgelopen coronajaar, dat best moeilijk was, wisten we toch nog de Happy Zomer Feesten te organiseren voor iedereen die niet op vakantie kon. En onlangs hadden we nog het Kerst Bingo Diner voor de allerkleinsten.”

“Ik ben heel positief als het over de ontwikkeling van Zuidoost gaat. De afgelopen vijf jaar is er al zo veel veranderd. Ik zie dat steeds meer vaders die vroeger op straat hingen nu een baan hebben en actief meedoen aan het sociale leven. Dat komt echt door alle initiatieven die er zijn geweest om de leefbaarheid in Zuidoost te verbeteren.”

“Door sociale media zijn de inwoners steeds beter op de hoogte van wat er speelt in de wijk en van welke voorzieningen ze gebruik kunnen maken. Er gaat nog zó veel gebeuren de komende jaren. Denk aan de vele nieuwe woningen die gebouwd gaan worden, maar ook grote parken, sportvelden en uitgaansgelegenheden. Zuidoost is nu prachtig, maar over een paar jaar is het het meest diverse en bruisende deel van Amsterdam. Let op mijn woorden!”