Dwangsom voor prins Bernhard en partners

Reactie prins Bernhard:

Bernhard van Oranje is voor 25 procent eigenaar van 102 appartementsrechten in Amsterdam. Het beheer is sinds jaar en dag uitbesteed. Dit geldt ook voor de afhandeling van alle correspondentie hieromtrent.



Daarnaast is Bernhard van Oranje minderheidsaandeelhouder in het vastgoedontwikkel- en beleggingsbedrijf Pinnacle. Ook in dit bedrijf heeft hij een geheel passieve rol. Pinnacle transformeert oude kantoren naar woningen en voegt dus juist woonruimte toe in Amsterdam. Noch Bernhard van Oranje noch Pinnacle heeft de afgelopen 10 jaar woningen verworven om deze te verhuren. De buy to let discussie is in beide gevallen dus geheel niet van toepassing. Bernhard van Oranje houdt zich op dagelijkse basis bezig met zijn stichting Lymph & Co in de strijd tegen lymfeklierkanker, zijn IT bedrijf Levi9 en het Circuit Zandvoort.



Reactie Van Haga:

Volgens Van Haga was met de huurder van het pand afgesproken dat die op 31 juli 2017 zou vertrekken. Dat deed hij niet. Bovendien verhuurde de huurder kamers onder. Vervolgens is een 'juridisch traject' opgestart en dat leidde ertoe dat de huurder eind maart 2018 is vertrokken, waarmee de situatie op 1 april was gelegaliseerd.Op 15 februari 2018 was Van Haga opnieuw met de huurder overeengekomen dat die zou vertrekken. "Strikt juridisch gezien was het op 15 februari 2018 opgelost en uiteindelijk eind maart 2018 ook fysiek opgelost.