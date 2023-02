Dwangsom dreigt voor Amsterdamse kantoren zonder energielabel

Beeld Eva Plevier / ANP

Sinds 1 januari moeten vrijwel alle kantoorgebouwen in Nederland over een energielabel beschikken waar tenminste een C op staat. Zo niet, dan mogen ze niet langer worden verhuurd.

Maar nog altijd heeft de helft van het aantal grote kantoorgebouwen in Amsterdam en omgeving , in totaal 645, slechter dan ‘C’ of heeft helemaal geen label. Daarvan staan er 272 in Amsterdam. Van de gebouwen zonder label wordt aangenomen dat 30 tot 50 procent na controle ook onvoldoende zal scoren.

Van nog eens achthonderd panden is niet duidelijk of ze een label nodig hebben; het gaat vaak om kantoorruimte bij fabrieken, magazijnen of werkplaatsen waarvoor mogelijk andere normen gelden. Voor kantoren kleiner dan 800 vierkante meter ligt het toezicht bij de gemeente Amsterdam. Daarbij gaat het globaal om 1100 gebouwen, waaronder panden die eigendom zijn van de gemeente zelf.

Vooral in Amsterdam West langs de A10, in Noord en Zuidoost blijft verduurzaming achter. Zelfs op de Zuidas, het duurste kantorengebied van Nederland, heeft nog altijd 20 procent van de kantoorvloeren geen of een onvoldoende label.

Dwangsom

De Omgevingsdienst waarschuwt eigenaren nu per brief dat ze in overtreding zijn. Ze krijgen drie maanden de tijd om alsnog een label te halen of maatregelen te treffen om een voldoende te scoren. Zo niet, dan wordt hen een last onder dwangsom in het vooruitzicht gesteld. Die wordt geïnd als alsnog niet aan de opdracht wordt voldaan. In het uiterste geval zou de Omgevingsdienst gebouwen kunnen sluiten.

Eigenaren van kantoorgebouwen hebben tien jaar de tijd gehad om aan de normen te voldoen. Sinds 2020 hebben de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst ook meermaals brieven aan eigenaren gestuurd die nog niet hadden ingegrepen. Vorig jaar bleek uit een inventarisatie van vastgoedadviseur CBRE dat veel eigenaren dachten dat het met de handhaving wel zou loslopen

Mede vanwege de bouwcrisis, het tekort aan bouwvakkers en bouwmaterialen is het er in veel gevallen niet van gekomen om gebouwen aan te pakken. In de meeste gevallen gaat het om relatief kleine ingrepen, waaronder zuinige verlichting, zonnepanelen, warmtepompen of spouwmuur- en gevelisolatie.

In 2017 berekende brancheorganisatie EIB al dat in heel Nederland 837 miljoen euro nodig is om alle kantoren op peil te brengen. Maar sindsdien zijn bouwkosten fors gestegen. Ook is er een tekort aan bevoegde adviseurs die de energielabels mogen verstrekken.