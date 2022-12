Dwalen in de buik van de walvis bij Jonas op IJburg

Het dak van Jonas op IJburg wordt in de zomer een dakstrand met ligstoelen. Beeld Eva Plevier

IJburg is nauwelijks in trek bij architectuurtoeristen, onthulde de directeur van de Gebouwengids onlangs, die rondleidingen door de stad organiseert. Met zoveel eenvormigheid en een gebrek aan levendigheid op een doordeweekse dag is dat niet verrassend te noemen.

Maar waarschijnlijk verandert dit. Na Sluishuis is er nu Jonas, op een landtong naast de binnenhaven. Dat was een van de laatste vrije kavels op het Haveneiland dat nu vrijwel is volgebouwd. Jonas, van Orange Architects, is zoals dat ouderwets heet een multifunctioneel gebouw (tegenwoordig wordt vaker ‘mixed use’ gebruikt). Wonen, werken, ontspanning in de vorm van een filmzaal en een yogastudio, relaxen op het dakstrand en een huiskamer op de kop van het gebouw. Als je niet oppast, kom je nooit meer uit de buik van de walvis, zo behaaglijk is het interieur.

Aan de buitenkant zou je het niet zeggen. Jonas ligt als een bultrug op de kade, met een façade van gepatineerd zink, veel glas en hier en daar een opening. Eigenlijk nogal introvert van karakter. Het diamantvormige gebouw raakt door de glazen plint nergens de grond, waardoor het zich enigszins onttrekt aan de omgeving. Het maakt de ‘walvis’ minder log maar ook wat vervreemdend.

Huiskamer

De aaibaarheid moet binnen gezocht worden. Daar gebeurt het. Dit is veruit een van de verrassendste interieurs die recentelijk in Amsterdam is opgeleverd. De kern van Jonas is de Canyon, een met houten spanten opgetrokken kloof die door het gebouw loopt. Aan weerszijden de galerijen die toegang geven tot de appartementen. De 83 koopwoningen – verdeeld in studio’s, villa’s, appartementen en duplex-woningen – zijn al verkocht. Verder zijn er 190 huurappartementen in verschillende groottes en prijzen. De indeling van een appartement is bruikbaarder dan in veel andere nieuwbouwprojecten.

De huiskamer met open haard en bar moet het kloppend hart van het Haveneiland worden, in de zomers doorlopend in het Plein. Op dat plein staat de houten Rots, die niet alleen de ingang van de parkeergarage markeert maar ook als podium kan dienen voor concerten. De huiskamer geeft toegang tot de Canyon die weer uitkomt in het Bos, een besloten en met bomen uitgeruste patio die uitnodigt tot rusten en bezinnen.

De gevel van Jonas, met veel glas en hier en daar een opening. Beeld Eva Plevier

Jonas verleidt je om te dolen, te zwerven en te verkennen. Het gebouw werkt als een speeltuin voor volwassenen. Een hellingbaan, in het jargon van de architecten bospad genoemd, leidt naar de daktuin, in de zomer een dakstrand met ligstoelen. Al zonnebadend heb je er uitzicht op de binnenhaven en in de verte het IJmeer.

Er is een heel team aan te pas gekomen om het complex te realiseren. Orange werkte samen met Felixx Landschapsarchitecten, stadmaker Floor Ziegler (expert in het bedenken van samenlevingsvormen) en technisch bureau ABT. Zo is er op het dak maar ook in de patio’s een park ingericht met fijnsparren, grassen en struiken. De naam Jonas, zo schrijft Orange in een toelichting, verwijst naar het verhaal van Jonas en de walvis, dat weer staat voor avontuur en intimiteit, beschutting en een thuisgevoel. En dat allemaal in een reusachtig lichaam. De spanten, van bewerkt Europees douglashout, geven je het gevoel dat je in het ruim van een schip loopt: dat hout keert verder terug in de bekleding van de muren langs het dakstrand. Hout alom, hoe warm en milieuvriendelijk wil je het hebben?

Volop hout in het interieur van Jonas. Beeld Eva Plevier

Het is een verhaal van hergebruik en recycling, van regenwater dat benut wordt om de toiletten door te spoelen, van vogelnesten aan de waterkant en andere voorzieningen om de waterkwaliteit in de haven te verbeteren. Want Jonas strekt zijn tengels verder uit dan de gevel. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme batterij zonnepanelen op het dak gehad, die anders dan bij Sluishuis het daklandschap niet verstoren.

Jonas luidt een nieuwe fase in de architectuur in, van een gebouw dat een community wil zijn, met wonen en commerciële ruimtes, ontspanning en activiteiten. Fijn dat de langgerekte canyon een openbaar toegankelijke kloof zal zijn, want zo’n ruimte wil je als niet-bewoner zeker niet missen.

De architectuurrondleidingen op IJburg kunnen kortom hervat worden. Want wanneer krijg je nu de kans om in de buik van een walvis rond te dwalen?