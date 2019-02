Duwo zet beveiliging in bij studentencampus Zuidoost

Huisvester Duwo hoopt dat de bewoners hierdoor hun gevoel van veiligheid terugkrijgen, na meerdere geweldsincidenten in de buurt in de afgelopen maanden.



Een 35-jarige vrouw werd vorige maand in de buurt van de campus doodgestoken en in november vorig jaar schampte een verdwaalde kogel van een kalajsnikov het hoofd van een student terwijl zij in haar kamer was.



Aanspreekpunt

Vooral buitenlandse studenten zijn door de gebeurtenissen opgeschrikt. "Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er allemaal gebeurd is, maar het gaat nadrukkelijk om een gevoel," zegt Marja Wevering van Duwo. "Dat een of andere gek verderop een kalasjnikov uittest en dan een student in zijn woning raakt - dat verzin je niet. Maar qua onveiligheid springt de buurt er niet uit."



De beveiligers lopen rond rondom de campus en dienen als aanspreekpunt. Ook hebben zij de opdracht gekregen actief verdachte personen in het gebied aan te spreken.



