Duwo bouwt woningen in Almere voor UvA- en VU-studenten

De Roeterseilandcampus van de UvA. Beeld Nina Schollaardt

De UvA en VU ondertekenden samen met Duwo en onderwijsinstellingen Windesheim en Aeres een partnerschap hierover. De campus wordt gebouwd in de binnenstad van Almere, op vijf minuten lopen van het station en dicht bij winkels, de centrale bibliotheek en cafés.

Er worden in totaal 1250 woningen gebouwd, waarvan er in ieder geval 375 woningen voor (internationale) studenten van de UvA en 125 van de VU bestemd zijn. De resterende woningen zijn bedoeld voor studenten van de hogescholen in Almere, Windesheim en Aeres.

De verwachting is dat de bouw in 2023 kan starten. Hogeschool Windesheim poogt om het in het schooljaar 2025-2026 de deuren van het nieuwe pand te openen.

Hard nodig

In een bericht op haar website schrijft de UvA dat de nieuwe woningen in Almere ‘hard nodig’ zijn, zeker met het oog op het – chronische – tekort aan studentenkamers. In de regio Amsterdam is momenteel een tekort van ongeveer 5000 studentenkamers. Het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten en hogescholen neemt ondertussen verder toe, en dus ook het tekort aan woningen als er niet wordt bijgebouwd.

“Het studentencomplex dat nu in Almere gebouwd gaat worden, is een goed voorbeeld dat onze samenwerking vruchten afwerpt,” zegt UvA-bestuurder Jan Lintsen. “Als we succesvol willen zijn dan is samenwerking een must,” voegt Marcel Nollen, bestuurder van de VU, daaraan toe.