Duurzamer, maar soepel en met mate: 6 vragen over je huis verduurzamen

Beeld ANP / Pieter Stam de Jonge

1. Is het nooit rendabel om je huis te verduurzamen?

Er zijn zeker investeringen die zich wél snel uitbetalen. Thuisbaas, een dochterbedrijf van Urgenda dat woningen van het aardgas af haalt, noemt zonnepanelen, spouwmuurisolatie en HR++glas. “Zelfs een plexiglas voorzetraam van een paar tientjes maakt al een groot verschil,” zegt adviseur Juke Westendorp. Voor de vele appartementen in Amsterdam noemt ze verder de mogelijkheid om te verwarmen met infraroodpanelen. Warm water kan komen van een elektrische geiser in plaats van een cv-ketel. “Bonus: je maakt een hoop kastruimte vrij.” Koken op inductie drukt de gasrekening verder. Met als bijvangst minder hitte, vocht en vieze lucht in huis. “Op gas koken is in een klein appartement eigenlijk niet zo prettig.”

Duurzaamheidsadviseur Huibert Spoorenberg noemt een lange rij investeringen die rendabel zijn – van het dichten van kieren tot radiatorfolie aanbrengen, en van zonnepanelen (terugverdientijd: 6 tot 7 jaar) tot betere isolatie van het dak (5 tot 10 jaar).

In Zuidoost heeft een bewonersgroep een ‘quick-fix’ uitgedacht van eenvoudige isolatiemaatregelen die ook betaalbaar zijn voor Amsterdammers met weinig geld, zoals tochtstrips, radiatorfolie, een brievenbusborstel, led-lampen en een waterbesparende douchekop. Met een investering van 350 euro zouden ze 30 euro per maand besparen op hun energierekening

2. Maar een totale verduurzaming is dus niet aantrekkelijk?

Investeringen om een woning per direct helemaal energieneutraal te maken, verdienen zichzelf zonder subsidie niet terug, bleek deze week uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Opmerkelijk, want in het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord werd nog voor mogelijk gehouden dat de meeste Nederlanders hun woonlasten er niet op achteruit zien gaan in een klimaatneutraal huis.

3. Maar ze gaan er dus wel op achteruit?

Als ze hun woning stante pede willen verbouwen zodat die net zoveel energie opwekt als er wordt verbruikt, dan hoogstwaarschijnlijk wel. De meeste huiseigenaren wachten daarom af, zo waarschuwde PBL. Een voorbeeld daarvan was deze week te zien in een ander onderzoek. Er zijn vorig jaar niet minder, maar meer cv-ketels verkocht.

4. Worden we dus op kosten gejaagd door het Klimaat­akkoord?

Dat is op basis van deze studie niet helemaal te zeggen. Het gaat om vrij theoretisch onderzoek waarbij voor een doorsnee rijtjeshuis is bekeken wat het kost om het duurzaam te verwarmen met een elektrische warmtepomp en om alle energie die daarvoor nodig is in het eigen huis op te wekken met zonnepanelen. De praktijk zal in veel wijken anders zijn. Omdat er een warmtenet komt, of groen gas.

In de stad worden woningen niet huisje voor huisje onder handen genomen, maar met de VVE of de hele buurt tegelijk en op een logisch moment, als de boel toch gerenoveerd of vervangen moet worden. Door schaalvoordelen moeten de kosten lager uitvallen. Maar ook dan is de verwachting dat niet de hele investering zich laat terugverdienen.

5. Wat betekent het onderzoek voor de Amsterdamse situatie?

In Amsterdam is het onderzochte type rijtjeshuis van 110 vierkante meter niet heel gangbaar. Een eyeopener uit het PBL-onderzoek is wel dat kleinere huishoudens vaak minder te winnen hebben bij verduurzaming. Omdat hun energierekening al lager is, hebben ze als het ware een kleiner budget om investeringen terug te verdienen. Dat maakt het ingewikkelder voor de vele eenpersoonshuishoudens in de stad.

Als de typische appartementen ‘drie hoog achter’ buurt voor buurt en blok voor blok worden aangepakt moet het hier goedkoper kunnen dan de 35.000 euro per woning waar PBL van uitging, verwacht de beweging van energiepioniers 02025.

Er zijn hoe dan ook reusachtige investeringen mee gemoeid. In de laatste inschatting van de investeringen die nodig zijn om Amsterdam al in 2040 aardgasvrij te maken, wegen de opbrengsten vooralsnog niet op tegen de kosten. Tussen de kosten en de opbrengsten, die bestaan uit de lagere energierekeningen van alle Amsterdammers samen tot 2060, gaapt nog een gat van 14 miljard euro.

6. Moeten zulke investeringen zichzelf altijd terug­verdienen?

Dat is een vraag waar iedereen die de afweging maakt om duizenden euro’s te steken in isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen zelf het antwoord op moet geven. En dan hoeft de opbrengst niet alleen te bestaan uit een lagere energierekening. Het comfort van betere isolatie kan ook wat waard zijn, of – denk aan de hittegolf van deze maand – de mogelijkheid om te koelen. En het huis wordt meer waard bij betere isolatie. Bij een nieuwe badkamer of dakkapel vragen we ons ook niet af hoe snel de investering zich terugverdient. Natuurlijk is het een wankel evenwicht. Alle kosten en subsidies moeten wel opgebracht kunnen worden. Het klimaat schiet er weinig mee op als alleen mensen die beschikken over spaargeld hun huis onder handen nemen.