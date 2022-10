Duurzaamheidsprijs van wereldstedennetwerk voor Amsterdam

De C40 Cities Bloomberg Philantropies Awards zijn bedoeld om wereldsteden die met eigen beleid het voortouw nemen tegen klimaatproblemen in het zonnetje te zetten. Beeld Robin Alysha Clemens

Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft gewonnen in de ingewikkeld klinkende categorie ‘Verenigde directe actie in kritieke sectoren’. De jury van het internationale stedennetwerk C40 – een internationaal netwerk van burgemeesters waar ook Femke Halsema deel van uitmaakt– honoreerde vorige week in Buenos Aires het actienetwerk 15% GasTerug met de prijs. Het netwerk werd vlak na de Russische inval opgezet; door de gemeenten in de MRA, maar ook door netbeheerders, belangenclubs, bewonersorganisaties en bedrijven.

Onderdeel van 15% GasTerug is het initiatief om ‘s nachts de verlichting uit te schakelen op de Zuidas en de temperatuur naar beneden te schroeven op de gemeentekantoren. Een ander voorbeeld is dat de Fixbrigade meer huurders helpt om kieren te dichten. In totaal doen meer dan 150 organisaties mee aan het netwerk.

Bloomberg Philantropies Awards

De C40 Cities Bloomberg Philantropies Awards zijn bedoeld om wereldsteden die met eigen beleid het voortouw nemen tegen klimaatproblemen in het zonnetje te zetten. Overigens is Amsterdam één van de elf winnaars in vijf categorieën. In 2014 won Amsterdam de prijs ook al eens in de categorie Financiën & Economische ontwikkeling.

15% GasTerug kwam in maart tot stand na een oproep van toenmalig wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid). Na een prognose van netwerkbedrijf Alliander bleek eind augustus dat de MRA dit jaar afstevent op bijna tien procent minder gasverbruik dan gemiddeld in de voorgaande jaren.

Workshop

Het actienetwerk organiseert deze week nog een bijeenkomst in het Olympisch Stadion. Donderdagmiddag kunnen Amsterdammers daar in een workshop leren hoe ze hun energierekening snel kunnen terugdringen, met bijvoorbeeld radiatorfolie en door folie om hun kozijnen te spannen.