Duurzaam Elrow Town vol plastic opblaasdieren

Afbreekbare confetti

"Heel goed dat ze ons scherp houdt," zegt eigenaar Jasper Goossen. Juist Apenkooi laat zich voorstaan op de duurzaamheid van zijn festivals. De eisen van de gemeente zijn dit jaar al een stuk hoger. Apenkooi doet daar nog een schep bovenop en zamelt al het afval gescheiden in. Er was al gedacht aan biologisch afbreekbare confetti.



Maar het houdt ergens op. Met die massa opblaasdieren wordt Elrow nou eenmaal gevierd, al sinds het in Spanje is bedacht. "Een uitbundig feestconcept," zoals Goossen het noemt. "Daar worden mensen heel vrolijk van."



Single use plastic

Uit de reactie van de gemeente Amsterdam blijkt dat Elrow bij eventuele volgende edities wel degelijk een stapje extra moet zetten. Nu mag het nog, maar met ingang van 2020 zijn eenmalig gebruikte plastics expliciet verboden, onderstreept het stadsbestuur.



Dit jaar geldt al dat festivals zo min mogelijk 'single use plastic' moeten gebruiken. In een evaluatiegesprek wil de gemeente daarom nog een hartig woordje spreken over de 'opblaasbare gadgets' van Elrow Town, zoals een woordvoerder schrijft: 'De organisator wordt gewezen op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om milieubelastend afval zoveel mogelijk te beperken.'