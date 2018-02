Duurste Amsterdamse flitspaal staat op IJburglaan

Hier op de IJburglaan werden in 2017 liefst 23.186 snelheidsovertredingen geregistreerd, goed voor anderhalf miljoen euro aan boetes. Dat heeft Elsevier Weekblad uitgezocht, zoals het voor alle 623 flitspalen in Nederland de oogst van het afgelopen jaar in kaart bracht.



In totaal werden 3.893.848 snelheidsovertredingen beboet met inzet van de flitspalen. De opbrengst: een slordige 208 miljoen euro. Daarmee was 2017 een milder flitsjaar dan het jaar ervoor. In 2016 werden 160.000 boetes meer uitgeschreven en liep het totaalbedrag 8 miljoen hoger op.



Eervolle vermeldingen

Het gouden kalf onder de melkkoeien vond Elsevier in het Zuid-Hollandse Wateringen. Daar werd liefst 2,9 miljoen geïncasseerd. Gemiddeld werd hier elke 11 minuten een hardrijder bekeurd.



In Amsterdam zijn er min of meer eervolle vermeldingen voor de spoortunnel op de Wibautstraat (23.396 keer geflitst, 1,1 miljoen euro aan bekeuringen) en de Basisweg bij Sloterdijk (14.219 keer flitsen, 918.000 euro).



De nummer 4 in het rijtje Amsterdamse flitspalen staat niet ver van de nummer 1. Aan de overkant van het kruispunt op de IJburglaan om precies te zijn, mochten automobilisten in totaal 913.000 euro overmaken.