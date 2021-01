Duur metrostation Sixhaven afgeblazen

De Sixhaven. Beeld Marc Driessen

Nadere uitwerkingen hebben de afgelopen periode geleid tot nieuwe inzichten, schrijven de wethouders Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) en Egbert de Vries (Verkeer, Vervoer en Water). Belangrijkste conclusie: de kosten zijn de pan uitgerezen.

Terwijl de aanleg van station Sixhaven in 2017 nog kon voor ongeveer 45 miljoen euro, is de inschatting van het stadsbestuur nu dat er een investering van misschien wel 150 miljoen nodig zal zijn, exclusief BTW. In 2003 werd de aanleg nog uitgesteld, omdat de kosten waren opgelopen van de geraamde 15 miljoen tot 30 miljoen euro.

De recente royale verdrievoudiging van de kosten wordt met name veroorzaakt door hét hoofdpijndossier van de Dienst Metro en Tram: beveiligingssysteem Signalling & Control (S&C). Dit systeem zorgt ervoor dat metro’s niet botsen, maar tegelijk wel heel dicht achter elkaar kunnen rijden.

Miljoenen euro’s extra

Invoering van S&C zou eigenlijk al twee jaar geleden moeten zijn gebeurd op het hele metronet, maar vooralsnog rijdt alleen de nieuwe Noord/Zuidlijn erop. Iedere aanpassing aan het spoor of de infrastructuur, zorgt ervoor dat het systeem moet worden aangepast, met miljoenen euro’s extra kosten als gevolg. In 2019 meldde toenmalig wethouder Sharon Dijksma dat op dat moment rekening moest worden gehouden met 50 miljoen euro aan extra kosten.

De wethouders schrijven nu ook dat de aanleg van Sixhaven botst met de omgevingsvisie van het station: het moet een groen gebied worden. Tegelijk melden zij dat als een station toch wordt aangelegd, hier opnieuw naar kan worden gekeken.

Er wordt op gewezen dat de aanleg van een metrostation op deze plek inmiddels ook niet meer zo dringend is. ‘De effecten van de Noord/Zuidlijn, de inzet van grotere veerboten en het varen met hogere frequentie van de veren’ zouden de druk op het Buiksloterwegveer hebben verminderd.

IJpleinveer

‘Ook wordt in 2022 zowel de fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal van en naar het IJpleinveer als het Pontplein Zuid in gebruik genomen. Hiermee wordt het IJpleinveer beter bereikbaar en een volwaardig alternatief van het Buiksloterwegveer. Daarmee is op dit moment de inschatting dat er tot 2030 voldoende capaciteit is op de twee centrale veerverbindingen.’

Sixhaven werd altijd gezien als de missing link in de Noord/Zuidlijn: de eerste halte in Noord is nu pas Noorderpark, hemelsbreed meer dan een kilometer vanaf de plek waar Sixhaven zou moeten komen. Een groot deel van de ontwikkelingen in Noord speelt zich echter af aan de IJ-oevers, waar de metro dus de komende jaren onderdoor zal blijven rijden.