Duur, klein en hoge erfpacht: nieuwbouw minder in trek

Ze zijn te duur, vaak klein en de erfpacht is te hoog: nieuwbouwhuizen raken uit de gratie. Hoge bouwkosten en de eis dat huizen gasloos zijn, hakken erin. ‘Op een gegeven moment houdt het op.’

Zowel in Nederland als in Amsterdam daalt de verkoop van nieuwbouwhuizen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In Nederland kwam de daling vorig kwartaal uit 13 procent ten opzichte van een jaar eerder, in Amsterdam werden in dezelfde periode 185 nieuwbouwhuizen verkocht, tegen 298 in 2018. Ook in het eerste kwartaal is in de stad sprake van een daling ten opzichte van een jaar eerder: 328 versus 337 in 2018.

Anton van Klooster van Hallie & Van Klooster Makelaardij merkt dat kopers in Amsterdam afwachtend zijn met nieuwbouwwoningen. “De verkoop duurt langer, doordat kopers afhaken,” zegt hij. “Een heleboel mensen schrijven zich in voor elk project en gaan zich er pas in verdiepen als wij hen uitnodigen voor een gesprek. Als ze dan zien wat ze moeten betalen, passen ze vaak.”

De hoge prijzen vormen voor huizenzoekers het voornaamste obstakel. In Nederland is een nieuwbouwhuis gemiddeld 80.000 euro duurder dan een, toch al niet goedkope, bestaande woning. In Amsterdam lag de verkoopprijs van gemiddelde nieuwbouw vorig kwartaal op 650.000 euro.

Ook uit recent onderzoek van de TU Delft blijkt dat de verkoop van nieuwbouw in Nederland afneemt. Peter Boelhouwer, hoogleraar huizenmarkt aan de TU Delft, herkent het beeld dat Van Klooster schetst. “Ik was laatst op Oostenburgereiland. Daar staat nieuwbouw te koop voor soms wel 10.000 euro per vierkante meter. In Rotterdam zijn de prijzen lager dan in Amsterdam, maar evengoed nog fors. Die markt raakt verzadigd.”

Psychologisch effect

Volgens NVM zijn de prijzen zo hoog door een ‘stapeling van regels’, zoals de eis om gasloos en duurzaam te bouwen. Daar komen de almaar stijgende kosten van personeel en materiaal nog bij.

Bovendien, constateert Boelhouwer, worden er woningen gebouwd waarnaar geen grote vraag meer is. In steden gaat het veelal om hoogbouw: kleine appartementen zonder grote buitenruimte. Kopers zijn niet meer bereid om daar enorme bedragen voor te betalen.

In Amsterdam speelt nog een probleem, zegt Van Klooster: de erfpacht. De canon voor nieuwbouwwoningen is een paar jaar geleden verhoogd, waardoor kopers vaak duizenden euro’s moeten betalen. “Voor een woning in het Amstelkwartier betaalt de koper 8000 euro per jaar, dat is bijna 700 euro per maand. Aan de Ringdijk gaat zelfs om 1000 euro per maand.”

Zulke hoge erfpachtkosten hebben niet alleen financiële, maar ook psychologische effecten, merkt Van Klooster. Kopers kunnen zulke prijzen niet meer voor zichzelf verantwoorden. “Op een gegeven moment houdt het op.”

Stikstofuitstoot

Naast de hoge prijzen, de onaantrekkelijke woningen en de erfpacht is er nog een factor voor de teruglopende verkoop van nieuwbouw: het aantal nieuwe huizen neemt af. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde gisteren dat het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwhuizen in een jaar tijd ruim 14 procent is gedaald. Ook in Amsterdam zijn vorig kwartaal minder nieuwe woningen in de verkoop gekomen dan een jaar eerder. Volgens Boelhouwer speelt dit al langer.

Het is de vraag of de nieuwbouw snel op gang komt. Uit een analyse van ABN Amro blijkt dat woningbouw veel last krijgt van de strenge eisen ten aanzien van stikstofuitstoot. Hierdoor houdt de schaarste op de woningmarkt aan en blijven de prijzen onaantrekkelijk hoog.