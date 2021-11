Durgerdam en Ransdorp ruim een week zonder post: ‘Ik wil gewoon weten waar het is’

Beeld Getty Images

“Aan het begin denk je nog: ach, dat komt morgen wel. Maar inmiddels duurt het wel erg lang,” vertelt Roeland Stekelenburg (58) uit Durgerdam. Pakketjes worden wel bezorgd, maar ook anno 2021 komt er nog genoeg belangrijks door de brievenbus. “Ik wacht op vergaderstukken, kabeltjes, belastingbrieven en, wat ik het vervelendst vind, de lidmaatschappas van de Elfstedenvereniging. Zonder die pas mag ik niet naar de vergadering van volgende week en mag ik de tocht uiteindelijk niet rijden.”

Marianne van Ruitenbeek (60) wacht onder andere op stukken die getekend moeten worden. De cateringondernemer en secretaris van de Durgerdamse voetbalclub s.v. DRC kan in de PostNL-app zien dat er sinds 16 november negentien poststukken naar haar onderweg waren. Slechts zes daarvan kwamen aan. “Naar aanleiding van mijn klacht is er ook al een tijdje een ‘coulancebox’ van PostNL naar me onderweg. Dat is toch een lachertje.”

Klachten PostNL

Van Ruitenbeek is niet de enige die een klacht indiende, weet ze door het contact in de buurt-WhatsAppgroep. Telefonisch, via Twitter en via de PostNL-app probeerden de bewoners van Landelijk Noord antwoord te krijgen op hun vragen. Tot nu toe met weinig resultaat. “Je krijgt vriendelijke dames aan de lijn die beloven het door te geven, maar daar hoor je vervolgens niks meer van. Ik voel me een roepende in de woestijn.”

“Ik wil gewoon weten waar de post is,” zegt Stekelenburg. “Als een bezorger het in de fik geeft gestoken, moet ik de afzenders op de hoogte brengen. Dat is een heel ander verhaal dan wanneer het veilig in een bezorgcentrum ligt te wachten tot er een bezorger beschikbaar is.”

Geliefde postbezorger

In de Durgerdamse groepsapp gaat het verhaal dat hun vaste postbezorger naar een ander deel van Amsterdam is verplaatst. “Dat zou erg jammer zijn,” zegt Stekelenburg. “Iedereen in het dorp is zeer op hem gesteld door zijn goede, secure werk. Toen vorig jaar zijn brommer was gejat, hebben we nog met z’n allen geld voor hem ingezameld.”

De geliefde bezorger zorgt ook voor de post in Ransdorp, weet Yvonne van het Riet (60), eigenaar van café/hotel De Zwaan. Ook zij ontvangt al anderhalve week geen post. “Het is wat hè, met die dorpies,” lacht ze in het plat Amsterdams. “Er rijdt hier ook geen bus meer, omdat dat te duur zou zijn, en nu dit. Wat mij betreft is het ook prima als de post twee keer per week bezorgd zou worden, maar nu komt er helemáál geen hond meer. Ach ja, ik raak niet snel gefrustreerd. Het zal wel weer goed komen.”

Het postbedrijf laat weten het heel vervelend te vinden dat ‘een aantal mensen’ geen post heeft ontvangen, maar tast nog in het duister wat betreft de reden. ‘We zoeken momenteel nog uit wat er aan de hand is.’