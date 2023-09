‘Dure’ zzp’er holt Amsterdamse zorg nog meer uit dan elders: 1 op de 3 zorginstellingen in de rode cijfers

Grote rendementsdalingen zijn ook te zien in de ouderenzorg. Beeld Jean-Pierre Jans

‘Onweersbuien trekken over de zorgsector,’ zo luidt de ondertitel van de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023 van EY. Die woorden sluiten aan bij de analyse van een jaar eerder, waarin EY repte van ‘donkere wolken’. Het is de komende jaren wachten op termen als bliksem- of waterschade.

Want de perspectieven worden eigenlijk steeds somberder, in Amsterdam nog sneller dan elders. EY bestudeerde 785 jaarverslagen, waaronder die van 43 Amsterdamse zorginstellingen. In de hoofdstad schreef een op de drie rode cijfers. In 2021 was dat nog een op de tien.

Verliesgevende instellingen kunnen omvallen - zie bijvoorbeeld MC Slotervaart - waardoor de patiëntenzorg stopt. Dalende rendementscijfers leiden er verder toe dat zorginstellingen minder kunnen innoveren. Banken worden dan terughoudender met het verstrekken van financiering, waardoor de bouw van een nieuwe vleugel in het ziekenhuis of de renovatie van een verpleegafdeling niet kan doorgaan.

Het rendement in de Nederlandse zorgsector daalde vorig jaar van gemiddeld 1,9 procent (in 2021) naar 1,1 (in 2022). In Amsterdam was de daling nog forser: van 1,6 procent naar 0,7.

Duurder door zzp’ers

“In Amsterdam werken meer zzp’ers in de zorg dan in de rest van Nederland,” aldus financieel adviseur Ralph Poulssen van EY. “Zij zijn voor werkgevers duurder dan werknemers in vaste dienst. Mogelijk dat het rendement van Amsterdamse zorginstellingen daarom gemiddeld lager is.”

Het hogere aantal zzp’ers in Amsterdam hangt waarschijnlijk weer samen met het grotere aantal zorginstellingen dan in landelijke regio’s. In de schaarse zorgmarkt hebben Amsterdamse werknemers veel keuze, waardoor ze hogere tarieven kunnen bedingen.

Niet elke sector binnen de zorg heeft het even zwaar, zegt Poulssen. Zo doen ziekenhuizen en medische klinieken het relatief goed. Maar in de geestelijke gezondheidszorg steeg het aantal verlieslatende instellingen met de factor 2,5. Grote rendementsdalingen zijn ook te zien in de langdurige zorg, jeugd-, gehandicapten- en ouderenzorg.

Een andere grote accountant, BDO, maakte maandag bekend dat de financiële problemen in de ouderenzorg ‘ronduit alarmerend’ zijn. BDO vreest dat de kwaliteit van de zorg achteruitgaat en organisaties failliet gaan. Om faillissementen te voorkomen, moet de overheid ingrijpen, aldus BDO.

Zorg wordt uitgehold

Ook Poulssen (EY) denkt dat de overheid zich moet inspannen om de (ouderen)zorg op den duur overeind te houden. “De constructie met zzp’ers holt de zorg financieel uit. Je kunt van afzonderlijke instellingen niet verwachten dat ze die ontwikkeling aan banden kunnen leggen. De overheid kan dat wel.”

In zijn eigen leven houdt Poulssen al rekening met verschralende zorg. “Mijn moeder is 80-plusser. Ik kijk nadrukkelijk naar mogelijkheden om haar te huisvesten in een woning in de tuin van mijn eigen huis, zodat mantelzorgen makkelijker wordt. Ook kijk ik naar plekken in zorgcomplexen waar ze met anderen kan wonen. Maar ik woon in Limburg, waar die opties eenvoudiger zijn dan in Amsterdam.”

Gezondheidseconoom Xander Koolman waarschuwde eerder al dat de ouderenzorg in Amsterdam harder geraakt wordt dan elders in Nederland. De hoofdstad telt meer alleenstaanden en zodoende minder mantelzorgers, die veel zorgtaken op zich nemen.

Over de auteur: Jop van Kempen werkt meer dan 15 jaar voor Het Parool. Sinds 2015 richt hij zich op zorggerelateerde onderwerpen.