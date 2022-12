Dure tassen, valse merkjes en veel te lange werktijden: actie tegen malafide winkels op de Kalverstraat en Nieuwendijk

De arbeidsinspectie en politie controleerden vrijdag diverse toeristenwinkels in het centrum van de stad. Beeld Dingena Mol

De Pakistaanse Ali W. lijkt nooit erg onder de indruk van overheidsingrijpen. Ook deze vrijdagmiddag staat hij gelaten in zijn relatief ruime souvenirwinkel Travellers op de kop van de Nieuwendijk, op nummer 61. Een ploeg controleurs is net binnengevallen in het kader van het onderzoek onder de veelzeggende codenaam Schaakmat. Grijze trui over een blauw overhemd, halflange grijze lokken, zacht Engels sprekend met degenen die hem bevragen.

Celstraffen

In 2016 kreeg hij 4 maanden cel plus een taakstraf voor mensensmokkel omdat hij personeel zonder werkvergunning in zijn souvenirwinkel had laten werken. In 2019 kreeg hij 2 maanden cel omdat hij die veroordeling had verzwegen in de Bibob-procedure waarmee de overheid wil voorkomen ‘dat fout geld de stad in stroomt’. De veroordeling uit 2016 werd overigens na cassatie bij de Hoge Raad doorgehaald.

De Belastingdienst heeft nog voor miljoenen euro’s aan vorderingen op W.’s zaken, en onderzoekt of beslag kan worden gelegd op enkele van zijn panden, waarvan hij de bovenverdiepingen verhuurt.

Gemeente, belastingdienst, politie, justitie en de arbeidsinspectie hebben Ali W. en zijn winkels al vele jaren op de korrel, en voeren ook in bredere zin de strijd tegen malafide ondernemers in souvenirwinkels en aanverwante toeristenzaken op.

In november zijn op de Nieuwendijk en in de Nieuwe Nieuwstraat weer souvenirzaken voor een half jaar gesloten omdat er illegaal softdrugs werden verkocht. In 2021 liet burgemeester Femke Halsema 6 souvenirwinkels en tabakszaken op de Nieuwendijk sluiten omdat die spullen verkochten om harddrugs mee te bewerken. Ali W. kreeg sinds 2010 negen (forse) boetes, vooral vanwege personeel zonder werkvergunning. Drie boetes van in totaal 24.000 euro betaalde hij.

Dertig ambtenaren

Vanaf 2018 bleek hij tijdens zes controles niet alleen illegale werknemers in zijn winkels te hebben, maar ze ook te lang te laten werken en minder te betalen dan het minimumloon. Hij betaalde de boete van 11.250 euro voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet, maar negeerde de 122.000 euro’s aan overige boetes.

Daarom gaat een ploeg van zo’n dertig ambtenaren vrijdagmiddag onder leiding van de Nederlandse Arbeidsinspectie langs de winkels, waar deurwaarders vooral forse dozen vol koffers, tassen en andere wat prijziger artikelen in beslag nemen.

Met een specialist in valse merkartikelen schuimde W. wat schappen af met de bekende toeristenparafernalia die alle souvenirwinkels in de buurt aanbieden. Houten tulpen, sokken met wietlogo, Amsterdammutsen en druk bedrukte T-shirts, cannabislolly’s, koffers en tassen. Wat tasjes en beeldjes gaan mee vanwege merkvervalsing.

Het souterrain staat vol forse dozen met koffers en tassen en half onttakelde paspoppen en bustes.

Als het ploegje controleurs onder begeleiding van een agent net de zaak is binnengekomen, suggereert een man met een blauwe jas, een tasje en een beker koffie in de hand nog dat hij een klant is. De arbeidsinspecteurs herkennen hem van een eerdere verkenning als medewerker. Hij en W. geven het schoorvoetend toe. Hij loopt gedwee mee naar een rustige plek voor een verhoor.

W.’s winkel op Nieuwendijk 99 (Fashion Fun) wordt door zijn vrouw bestierd. In die op Nieuwendijk 105 (Leather Point) en Kalverstraat 1 (Trésor) erkennen enkele aanwezigen na enig doorvragen personeel te zijn. Soms vertellen ze de bekende verhalen dat ze ‘even op de winkel passen voor een vriend’ of pas nét in dienst zijn en nog niet weten wat ze verdienen. Eén werknemer zegt twee jaar in dienst te zijn en altijd contant te zijn uitbetaald.

De zaken op Nieuwendijk 99 en 105 hebben eerder formelere waarschuwingen gekregen omdat daar vreemdelingen zonder vergunning aan het werk waren.

Geen loonbetalingen

De arbeidsinspectie heeft sinds juli geen loonbetalingen meer teruggevonden in de systemen, terwijl alle vier de winkels gewoon open waren. Wonderlijk. Uit eerder onderzoek is bekend dat W.’s overkoepelende My Choice BV doorgaans acht werknemers in dienst heeft, op enkelen na familie, die als gezegd eerder te weinig betaald kregen.

Nergens in de winkels is iets van een administratie te vinden, dus de arbeidsinspecteurs brengen in de middag een onverwacht bezoek aan de boekhouder. Ook daar is geen arbeidstijdenregistratie te vinden. Andere papieren worden nog onderzocht.

De hoop is bovendien gericht op beelden die W.’s bewakingscamera’s hebben gemaakt, en die worden gevorderd. Daarop moet te zien zijn of de informatie van de arbeidsinspectie klopt dat personeel dagelijks van tien tot tien werkt, wat uiteraard niet mag. Op basis van dergelijke beelden kan de inspectie vorderen dat W. binnen 48 uur zijn personeelsleden identificeert.

De ingehuurde sjouwers vullen vlot twee vrachtwagens met in beslag genomen spullen, waaronder ruim 300 luxe reiskoffers uit de souvenirwinkels. Uit de luxere winkel in de Kalverstraat nemen ze onder de warme belangstelling van winkelpubliek designertassen, prijzige schoenen en heel veel kleding mee.

Projectmanager Bianca van Breugel van het Team Amsterdam van de Nederlandse Arbeidsinspectie toont zich tevreden over de actie.

“In elk geval zijn op meerdere locaties werknemers aangetroffen die hebben toegegeven voor meneer W. te werken en in alle winkels worden waardevolle spullen in beslag genomen,” zegt Van Breugel. “Degenen die zich niet aan de wetten en regels houden, zorgen voor oneerlijke concurrentie voor de eerlijke ondernemers. Vanuit een andere winkel zag ik al iemand een duim naar ons opsteken.”