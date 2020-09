Dure scholen krijgen geen subsidie meer. Maar mag de gemeente dat wel doen?

De Willemsparkschool aan de Willem Witsenstraat in Zuid is één van de zeven scholen die volgens Onderwijswethouder Moorman een te hoge ouderbijdrage vraagt. Beeld Lin Woldendorp

“We onderzoeken de mogelijkheid om het besluit juridisch aan te vechten,” zegt directeur John van der Woning van de Willemsparkschool in Zuid. De school is één van de zeven Amsterdamse basisscholen die geen subsidie meer ontvangen. Van de vrijwillige ouderbijdrage van iets meer dan 700 euro per jaar die de school vraagt, worden vooral creatieve projecten en extra vakleerkrachten voor bijvoorbeeld beeldende vorming en dramalessen betaald.

“Dat is juist de reden dat ouders voor onze school kiezen. En als ouders moeite hebben het bedrag te betalen, is daar een regeling voor.” Van der Woning is bang dat het stoppen van de subsidie gevolgen zal hebben voor de financiering van bijvoorbeeld de conciërge en lessen voor hoogbegaafden. “De school komt hierdoor in de problemen en we weten nog niet hoe we dat gaan oplossen.”

Vakleerkrachten

Onderwijswethouder Marjolein Moorman besloot vorig jaar de subsidie voor scholen die een hogere ouderbijdrage dan 225 euro vragen stop te zetten om onderwijsongelijkheid tegen te gaan. “Elke school moet voor ieder kind toegankelijk zijn zonder drempels aan de voorkant.” De subsidie van de gemeente kan bijvoorbeeld worden ingezet voor vak­leerkrachten cultuur, hoogbegaafdheidbegeleiding of extra voorzieningen voor nieuwkomers.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar volgens Moorman is dat niet voldoende. “Het wordt vaak niet als vrijwillig ervaren als je naar de directeur moet met je loonstrook,” zei de wethouder maandag in Nieuwsuur. In de toekomst wil ze dat scholen de ouderbijdrage zelfs nog verder verlagen naar 112 euro.

Beveiliging

Directeur Maud Nelissen van de 1e Openluchtschool laat weten dat het onderwijs zonder subsidie niet wordt geraakt. “Het zou effect kunnen hebben op de omvang van de extra activiteiten die aangeboden worden. Daar wordt verder naar gekeken.” Ze benadrukt dat ‘de gevraagde ouderbijdrage voldoet aan de landelijke regelgeving en geheel vrijwillig is’.

Dat zeggen ook bestuurders Jeroen Oomen en Marieke Laumans van de AVSO. “Wij weerleggen de bewering vanuit de gemeente dat wij selecteren aan de voordeur of ouders hun loonstrookje laten overleggen bij aanvang van inschrijving.”

Voor de Joodse basisschool Rosj Pina komt het besluit van Moorman niet als een verrassing. “Maar wij zijn als school een uitzondering. Naast profane vakken geven we ook Joodse identiteitsvakken en hebben we al vele jaren beveiliging voor de deur. Dat is een grote financiële last,” zegt bestuurslid Jigal Schrijver. “Bovendien accepteren wij kinderen uit andere postcodegebieden en ook dat heeft financiële consequenties. We zijn nog in gesprek met de gemeente. Als we geen subsidie krijgen, zullen we geld uit een andere hoek moeten verkrijgen.”

Vrijwillig

Onderwijsadvocaat Wilco Brussee, die overigens geen van de scholen vertegenwoordigt, denkt dat de scholen om twee redenen juridisch sterk staan. “De wet regelt dat de in de verordening opgenomen voorwaarden voor subsidie gekoppeld moeten zijn aan het doel. Daarvan is hier geen sprake. Als je bijvoorbeeld geld wil om het lerarentekort tegen te gaan, zul je moeten kunnen aantonen dat je zij-instromers aantrekt en begeleidt. En als je geld voor een gymleraar vraagt, moet die ten minste 90 minuten per week lesgeven op school. Dit is in de verordening geregeld. Maar de koppeling met de ouderbijdrage staat los van het doel en is dus oneigenlijk.”

“Bovendien,” stelt Brussee, “heeft de gemeente geen juridische positie in het debat over de ouderbijdrage.” Een recent aangenomen wet stelt dat kinderen niet mogen worden buitengesloten en dus altijd mee mogen op schoolreisje. “Het is de minister die daarop moet toezien en hij kan besluiten sancties in te stellen als een school zich daar niet aan houdt. De gemeente heeft die rol dus helemaal niet en kan zich die ook niet via een omweg toeëigenen.”