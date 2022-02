Dure huurwoning blijft leeg? Dan dwingt Amsterdam lagere prijs af

Ongebruikte huurwoningen in Amsterdam moeten verplicht in prijs omlaag als die te lang leegstaan. Trucs van eigenaars om te wachten op rijke huurders legt de gemeente aan banden, op straffe van forse boetes.

De regelgeving tegen leegstand wordt vanaf 1 september flink aangescherpt, zegt wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen). Speciaal voor Amsterdam staat het ministerie van Binnenlandse Zaken een experiment toe met de leegstandsverordening. De hoofdstad krijgt zo veel ruimte om leegstand tegen te gaan met nieuwe regels en verplichtingen voor eigenaars.

Een huurwoning leeg laten staan was en is wettelijk gezien niet verboden, wel zijn eigenaars verplicht om leegstand na 6 maanden te melden bij de gemeente. Die krijgt nu een uitgebreider arsenaal om de woningen vanaf dat moment zo snel mogelijk van huurders te voorzien.

De belangrijkste aanscherping is dat de gemeente een ‘marktconforme huurprijs' mag gaan vaststellen om een lege huurwoning snel bewoond te krijgen. Nu gebeurt het vaak dat een eigenaar de huur op een te hoog niveau wil houden, waardoor interesse van huurders uitblijft en de leegstand kan voortduren. “Met deze aanscherping kunnen we eigenaren dwingen om woningen te verhuren voor een marktconforme huurprijs,” zegt wethouder Wedemeijer. “Als er geen vraag is naar dure huurwoningen, moet de huurprijs gewoon omlaag.” Hoe de gemeente een marktconforme prijs gaat bepalen, is nog niet duidelijk.

8700 euro boete

Ook een andere makelaarspraktijk – de woning leeg laten staan in afwachting van verkoop – is wat de gemeente betreft na zes maanden verleden tijd. Amsterdam kan eigenaars straks verplichten om een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen of het pand bewoonbaar te maken, ook in afwachting van een omvangrijk verbouwingstraject of sloop. Er kunnen boetes van maximaal 8700 euro volgen als eigenaars de aanwijzingen niet opvolgen.

Verhuurders willen de huurprijs in de vrije sector vaak nauwelijks verlagen omdat de woning dan als beleggingsobject in waarde daalt. Wachten op een nieuwe belangstellende die er wel de volle prijs voor over heeft is lucratiever dan sneller verhuren tegen een lagere prijs. Uit data van verhuurplatform Pararius blijkt al langer dat de prijzen in de vrije sector al enige tijd niet meer dalen.

Te veel aanbod

Leegstand is een serieus probleem in Amsterdam, hoofdzakelijk in de vrije sector vanaf 1040 euro huur per maand en ver daarboven. Uit recent onderzoek werd duidelijk dat er vorig jaar omstreeks 4000 Amsterdamse appartementen langere tijd hebben leeggestaan, omdat het aanbod dure huurwoningen te hard is gegroeid. Ook het wegblijven van expats door de pandemie speelt een rol.

Via het register van de gemeentelijke basisadministratie kan de gemeente leegstand tot op zekere hoogte controleren. Of de aanscherping die Wedemeijer nu aankondigt tot een meer resultaat zal leiden, hangt af van handhaving. Volgens de wethouder is er voldoende capaciteit beschikbaar, maar het succes staat of valt bij eigenaren die de wettelijke verplichte melding van 6 maanden leegstand doen. In 2020 zijn 493 adressen na zo’n melding weer verhuurd, soms na een gemeentelijke interventie. Zonder zo’n melding is Amsterdam afhankelijk van signalen van buren die een langdurig leegstaande woning kunnen melden. De afgelopen jaren is het aantal meldingen van leegstand gegroeid van 132 in 2019 naar 227 in 2020, nog een aanwijzing dat er ondanks de wooncrisis veel huizen lang leegstaan in Amsterdam.