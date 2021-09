Dure huurauto en cash aftikken in de P.C.: de alarmbellen gaan weer af bij de opsporingsdiensten

Deze keer geen dure huurauto, maar wel iemand die de aandacht van de politie heeft getrokken bij de actie van zaterdag. Beeld Maarten Brante

Het is niet per se de bedoeling kopers van exclusieve artikelen te arresteren in de P.C. Hooftstraat. Maar aan het einde van de grote gezamenlijke controle van een trits opsporingsdiensten wordt tóch een klant ingerekend op verdenking van witwassen.

Hij heeft voor 7730 euro kleding gekocht, met cash betaald, rijdt in een huurauto waarvoor hij 2800 euro plus 1000 euro borg heeft betaald en heeft nog 9225 euro bij zich. Geld waarvan hij niet aannemelijk kan maken dat hij het legaal heeft verdiend.

Tassen vol

Hij is bepaald niet de enige die de vijf koppels agenten in burger en twee koppels rechercheurs in onherkenbare auto’s opvalt gedurende de actie, die de hele zaterdagmiddag beslaat. De aandacht gaat uit naar mannen (vooral mannen) die in heel dure auto’s rijden, veelal een strafblad hebben en met tassen vol spullen uit de winkels in exclusieve kleding, juwelen en parafernalia komen.

Zij worden eenmaal buiten ‘de PC’ aan de kant gezet voor een controle, geregeld ook omdat het kenteken van hun (huur)auto al in de politiesystemen voorkomt.

De bestuurder van Audi die (à 1800 euro) is gehuurd bij een onder criminelen geliefd bedrijf, heeft een man uit de top 400 van criminele ‘doorgroeiers’ naast zich zitten. Zelf draagt hij een prijzige Rolex, hoewel hij geen legaal inkomen heeft maar wel een strafblad voor met name diefstallen en een belastingschuld van meer dan 20.000 euro. Hij zegt het ‘klokkie’ te hebben geleend met het oog op een date in de avond. De Rolex wordt in beslag genomen. De wettige eigenaar mag komen uitleggen waarvan hij de horloge heeft betaald.

Aan de kant gezet

Een stel Rotterdammers wordt in de De Lairessestraat aan de kant gezet in een matgrijze, sportieve Audi die door de Duitse politie in verband is gebracht met ram- en plofkraken. Op de achterbank ligt een shirtje van Dsquared. Er zijn onvoldoende aanwijzingen om ze onmiddellijk wat te kunnen maken.

Ze blijken niet in de systemen van de belastingdienst te staan. Voor het eerst doet ook de Fiod mee aan de controle, die in deze vorm sinds corona niet meer was gedaan. Die ziet gedurende de dag tal van aanknopingspunten voor nader onderzoek.

Een aan de kant gezette klant van kledingzaken komt voor in liefst 15 onderzoeken naar onder andere witwassen. Hij heeft, voor zover bekend, geen legaal inkomen en een belastingschuld, maar vandaag valt hem niets te maken.

Beruchte crimineel

Een beruchte Amsterdamse crimineel die komt winkelen wordt met rust gelaten, omdat hij heel veel wit geld heeft en dus buiten het bestek van de controle valt.

“Met deze actie willen we laten zien dat criminelen hun misdaadwinsten graag aan luxe uitgeven in straten zoals de P.C. Hooftstraat,” zegt Arno van Leeuwen, die binnen de Amsterdamse recherche is gespecialiseerd in de bestrijding van ‘ondermijning’ van de maatschappij door criminelen. “Het is belangrijk dat winkeliers zich ervan bewust zijn dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben en geen pakken zwart geld zouden moeten aanpakken.”

De actie zal in de komende maanden worden herhaald. De overheid is behalve in de malafide klanten heel geïnteresseerd in de winkels waar voornamelijk forse pakken geld worden aangenomen zonder dat het personeel vragen stelt.

Oplossingen

Een woordvoerder van ondernemingsvereniging Museumkwartier, waarvan de P.C. Hooftstraat onderdeel is, zei eerder in Het Parool ‘ervan doordrongen te zijn dat steeds meer geld wordt gewit, ook via onze luxe winkels’. De winkeliers beloofden mee te zoeken naar oplossingen, maar mede door corona zijn de gesprekken stilgevallen (zie kader). Wel vrezen de winkeliers dat klanten naar Duitsland gaan als ze in Nederland niet meer terecht kunnen met hun grote bedragen aan contanten. Bijvoorbeeld Aziatische toeristen wier pasjes in Nederland niet werken, nemen meteen na aankomst vaak veel euro’s op. Aan hen zou de overheid volgens de winkeliers moeten uitleggen dat ze niet meer contant kunnen afrekenen en waarom dat is.