Dure huizen en niet meer gezellig in de buurt: Amsterdammer vertrekt uit de stad

Admiraal de Ruijterweg. Beeld Koosje Koolbergen

Amsterdammers willen wel in de stad blijven wonen, maar trekken toch in groten getale weg – zo vertrokken in 2021 73.868 mensen. Dat doen ze omdat de woningen te klein zijn, ze niet tevreden zijn over hun buurt en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Dat deze drie factoren het sterkst bijdragen aan de vertrekwens van veel Amsterdammers blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de Rabobank naar woontevredenheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Volgens onderzoekers Otto Raspe en Stefan Groot van de onderzoeksafdeling van de Rabobank zijn veel mensen zich ervan bewust dat je als inwoner van een grote stad soms water bij de wijn moet doen als het gaat om wonen. “Maar doordat wonen steeds duurder is geworden, wegen de voordelen van wonen in de stad voor steeds meer mensen niet meer op tegen de nadelen. De stijgende ‘meerprijs’ voor wonen veroorzaakt een grote trek naar andere regio’s.”

Expats

Uit het onderzoek komt naar voren dat de regio steeds meer moeite heeft met het vasthouden van eigen inwoners: de afgelopen jaren verhuisden meer mensen uit de regio naar de rest van Nederland dan andersom. Dat Amsterdam toch nog groeit, komt onder meer door de komst van veel expats naar de stad. “Die zijn wel bereid hoge huren en huizenprijzen te betalen, maar steeds meer bestaande inwoners zijn dat niet meer.”

Het verschil tussen een koophuis in Amsterdam en een koophuis in de regio is opgelopen tot 100.000 euro. Tegelijkertijd is het verschil in waarde van huizen in de regio (exclusief Amsterdam) met andere regio’s opgelopen tot 90.000 euro.

Amsterdam: ‘uitbijter’

Uit landelijke CBS-cijfers komt naar voren dat de woontevredenheid in Amsterdam aanmerkelijk lager is dan in de rest van het land. Uit een enquête onder 50.000 inwoners van de Metropoolregio Amsterdam blijkt dat Amsterdam op het gebied van wonen een ‘uitbijter’ is, zeggen de onderzoekers. “Terwijl elders in de regio vrijwel geen wijk te vinden is waar de waardering van woningen lager is dan het gemiddelde, is er in Amsterdam vrijwel geen wijk te vinden waar inwoners hun woning hoger waarderen dan dat gemiddelde.”

Met name dertigers trekken weg uit de stad als zij meer ruimte nodig hebben vanwege gezinsvorming. Dat heeft te maken met meer vierkante meters, maar ook met de sociale cohesie in buurten, zeggen de onderzoekers. “Er kan een negatieve spiraal ontstaan als mensen wegtrekken, dan wordt de sociale samenhang in buurten nog minder.”

Groeimotor

Volgens de onderzoekers maakt juist woontevredenheid een belangrijk onderdeel uit van de stad als economische groeimotor. Economische groei moet gepaard gaan met ‘brede welvaart’, waarbij het gaat over wat mensen van waarde vinden. “Naast banen en inkomen zijn dat onder meer ook zaken als gezondheid, veiligheid, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid en dus ook een goede woonsituatie. Dat laatste blijft in de regio Amsterdam achter bij andere regio’s.”

Erik Versnel, directeur van Rabobank Amsterdam, wijst erop dat mensen in de zorg, het onderwijs en bijvoorbeeld bij de politie wegtrekken omdat ze geen huis kunnen vinden dat voor hen nog betaalbaar is. “Je wil ook geen stad worden van alleen rijke ouderen. Ook wij willen een toegankelijke en betaalbare woningmarkt en dit onderzoek wijst uit dat het vraagstuk meer is dan alleen meer bouwen, bouwen, bouwen.”

Basis van succes

De onderzoekers wijzen op de situatie in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen Amsterdam minder aantrekkelijk werd gevonden en veel inwoners vertrokken. Toen werd het inzetten op de kwaliteit van wonen een van de prioriteiten. “Dat vormde de basis voor het succes later.”

Het is een ingewikkelde opgave: “Een hogere brede welvaart kan de aanzuigende werking verder vergroten. Als de woningschaarste daardoor oploopt en die huishoudens dwingt tot het doen van concessies op het gebied van wonen, kan dat een deel van de winst op het gebied van brede welvaart weer tenietdoen.”

Over de auteur: al meer dan tien jaar schrijft Marc Kruyswijk als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en over verkeer en vervoer in de stad.