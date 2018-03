Dura Vermeer belooft snelle bouw voor EMA

De bouw kost 255 miljoen euro en begint in juni. Anderhalf jaar later, op 15 november 2019, moet het kantoor worden opgeleverd.



Dura Vermeer was als enige kandidaat overgebleven in de aanbestedingsprocedure. Concurrent Züblin haakte op 3 februari af, omdat het de deadline en de voorwaarden onhaalbaar achtte.



Kennelijk vormen die geen probleem voor het Nederlandse Dura Vermeer, dat donderdagochtend niet bereikbaar was voor commentaar.



Voorontwerp

Er staat veel op het spel voor het bedrijf, ook betrokken bij het Pontsteigergebouw in Houthaven.



Heel Europa kijkt mee of het hoofdkantoor van het EMA op tijd af is. Fokke van Dijk, architect van het Rijksvastgoedbedrijf, zei eerder dat er misschien 's nachts moet worden doorgewerkt.



Dura Vermeer werkt zijn voorontwerp verder uit. Het bedrijf bouwt het kantoor op de Zuidas en zal ook twintig jaar het onderhoud doen in samenwerking met andere bedrijven.



255 miljoen

Volgende week moet het Europese Parlement officieel instemmen met Amsterdam als nieuwe vestigingsstad van het medicijnagentschap. Italië heeft nog steeds alternatieve huisvesting in Milaan beschikbaar.



De erfpacht van de grond op de Zuid­as is eeuwigdurend afgekocht.



Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ondertekende donderdag de opdracht van 255 miljoen euro.