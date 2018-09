Dunkin' Donuts heet voortaan Dunkin'

'Het is officieel, we worden Dunkin,' twitterde het bedrijf. De naam Dunkin' Donuts werd voor het eerst in 1950 gebruikt door oprichter William Rosenberg.



Er komt een nieuw logo voor de restaurants, verpakkingen en reclames. Volgens het bedrijf gaat het om een modernisering waarbij meer wordt gericht op bestellingen van drankjes zoals koffie voor onderweg.



Filialen

Wereldwijd zijn er meer dan 12.600 locaties in 46 landen. De keten maakte in maart vorig jaar zijn entree in Nederland. Er zitten op dit moment zeven filialen in Amsterdam.



Dunkin' wil binnen vijf jaar zo'n 25 vestigingen in Nederland openen en op termijn moeten dat er 160 worden. Amsterdam is sinds de opening van het veelbesproken filiaal in de Ferdinand Bolstraat klaar.



"Alle verzorgingsgebieden zijn nu voorzien. Buiten Amsterdam gaan we gewoon door met de uitbreiding," zegt ondernemer Roberto Fava, die de Amerikaanse keten vorig jaar naar Nederland haalde.