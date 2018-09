Dunkin' Donuts én New York Pizza op de Ferdinand Bol

Alle verzorgingsgebieden zijn nu voorzien. Roberto Fava over voorlopig de laatste Dunkin' Donuts in de stad.

De achtste Amsterdamse vestiging van Dunkin' Donuts gaat aanstaande woensdag open. "Het was eigenlijk een vrij simpele aanpassing die we moesten doen," zegt ondernemer Roberto Fava, die de Amerikaanse keten vorig jaar naar Nederland haalde.



"Er zijn meer tafels en stoelen bijgekomen en alles wat we serveren kan nu ook binnen genuttigd worden in glaswerk en porselein. Daardoor voldoen we aan alle voorwaarden. We zijn geen fastfoodketen, maar gewoon een banketbakkerij, met een koffiehoek en een ijssalon."



Type 4

Op het pand zit de bestemming 'horeca type 4', wat betekent dat restaurants, lunchrooms, koffiehuizen en ijssalons welkom zijn. Voorheen zat op deze plek bijvoorbeeld een lunchroom van Van Dobben.



De Dunkin' Donuts in de Pijp is voorlopig de laatste in de stad, zegt Fava. "Alle verzorgingsgebieden zijn nu voorzien. Buiten Amsterdam gaan we gewoon door met de uitbreiding."



Keuze genoeg

Met de opening van Dunkin' Donuts zijn er nu vier grote ketens gevestigd aan het plein op de hoek van de Ferdinand Bolstraat en de Albert Cuypstraat. Op de andere hoeken zitten vestigingen van McDonalds, Starbucks en Bagel & Beans. En voor wie toch meer trek in pizza heeft: binnenkort opent er aan het plein, in een voormalige patatzaak, alsnog een vestiging van New York Pizza.



"We hadden eigenlijk al open moeten zijn, het is een kwestie van dagen," zegt New York Pizza-CEO Philippe Vorst. "We hebben geprocedeerd met de gemeente om op de hoek waar nu Dunkin' Donuts komt open te gaan, maar dat lukte niet. Toen kwam er gelukkig een bedrijf met de juiste vergunning, er vlak tegenover, te koop die we over hebben genomen. Ik vind het heel leuk dat het is gelukt om, door bezig te blijven en te ondernemen, toch nog op die plek open te kunnen gaan."