Duncan Stutterheim koopt de Westergasfabriek

Loop hier met trots en dankbaarheid. Dat wij als familie Stutterheim nu mede eigenaar van de Westergas fabriek zijn. Wij gaan ons best doen om het zo mooi en gezellig mogelijk te maken. pic.twitter.com/SEA3YqlZy6 — Duncan Stutterheim (@DStutterheim) 25 januari 2018

Eshuis werkte ooit voor en met Stutterheim, dus klopte hij ook bij deze ondernemer aan. "Hij was voor ons bij uitstek de persoon om te benaderen voor deze samenwerking."



Op koers

Duncan Stutterheim zit er niet in voor het rendement. Wel heeft hij ideeën over de activiteiten op het terrein, maar zal die niet drastisch veranderen. "Dit is een grote tanker die op koers ligt, we zullen hoogstens een klein beetje naar links of rechts bewegen."



Wethouder Eric van der Burg is blij dat de familie Stutterheim de Westergasfabriek overneemt. "Dit zijn ondernemers van goede naam en faam, die met de A'dam Toren echt iets hebben toegevoegd aan de stad. Ze willen het erfgoed beheren, zoals de familie Meijer-Bergmans dat deed. We hebben te maken met betrokken Amsterdammers, niet met anonieme investeerders uit een vreemd land die alleen naar rendement kijken."



