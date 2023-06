Dulcy Hall zou graag hulp krijgen bij gebitsproblemen als gevolg van epilepsie: ‘Ik voel me thuis veiliger’

Dulcy Lorette Hall: ‘Ik voel heel sterk de behoefte om iedereen weer te zien in Suriname.’ Beeld Eva Plevier

Dulcy Lorette Hall (61) probeert de laatste tijd wat meer te ondernemen. Een kleine wandeling, even langs bij familie, een boottocht: dat doet haar goed, maar toch voelt het soms als een enorme stap om de deur uit te gaan.

Hall lijdt aan epilepsie, haar aanvallen ontstaan door stress, spanning of drukte. Na een hevige aanval besloot ze een tijd geleden te stoppen met vrijwilligerswerk. “Ik moest opeens mijn dagen vol zien te krijgen en begon veel binnen te zitten. Buiten voelt het nu al snel te druk. Het is weleens gebeurd dat ik een aanval kreeg en viel. De één helpt me dan, de ander niet. Dus ik voel me thuis veiliger.”

Langzaamaan doorbreekt ze haar isolement, mede dankzij een maatje en het Vrienden Café van Humanitas (zie kader), maar ook doordat ze wat vaker bij familie op bezoek gaat. “Met mijn neven is het lachen, gieren, brullen. En de kinderen, die zijn altijd zo blij om me te zien! Ze noemen me tante, of dat nou klopt of niet.”

Een rijk leven

Hall groeide op in Paramaribo, waar ze werd opgevoed door haar pleegouders – die ze liever gewoon haar ouders noemt. Ze vertelt over hun no-nonsensehouding, hun liefdevolle opvoeding, de geborgenheid die ze voelde en de gemeenschap die zo vanzelfsprekend was in Suriname.

“De buurt was mijn familie, iedereen heeft me opgevoed. ‘Even een oogje houden op Dulcy’, was het dan. Ik had een rijk leven daar. Dat realiseerde ik me pas toen ik hier aankwam.”

Ze was twintig toen ze in Nederland kwam om toch haar biologische moeder te leren kennen, die in Rotterdam woonde met haar gezin. Over de drie maanden die Hall het in dat gezin uithield, wil ze niet te veel kwijt. Maar het was één van meerdere traumatische ervaringen in Nederland, die mogelijk hebben bijgedragen aan haar epilepsie – of in elk geval ervoor zorgen dat ze sneller een aanval krijgt.

“Die ervaringen hebben zich in mijn lichaam opgestapeld en tijdens een aanval komt alle stress eruit. Daarna ben ik in tranen, ik ben de hele dag kapot.” Momenteel krijgt ze traumatherapie.

Doorzetten

Al in die eerste drie maanden wilde Hall eigenlijk terug naar Suriname, maar haar (pleeg)moeder spoorde haar aan om te blijven. “Je kán het,” zei ze. “Iedereen in Suriname dacht toen dat het leven beter was in Nederland. Maar dat is helemaal niet zo. Ja, je kan hier geld krijgen als je niet kan werken, maar verder is het best zwaar. Vooral het racisme, dat is het verschrikkelijkste. De liefde en geborgenheid die ik in Suriname had, dat is niet meegekomen.”

Toch zette ze door; ze verhuisde naar Amsterdam en van haar familie in de stad leerde ze zich staande houden in Nederland. “Zij leerden me: zeg niet altijd ja en amen, kom voor jezelf op, dwing respect af.”

Vanaf haar 23ste ging ze aan het werk via een uitzendbureau, wat jarenlang goed ging. Ook toen in 2011 de epileptische aanvallen begonnen, ging ze door met werken. Tot 2015, toen ze tijdens een aanval thuis kokend water over zichzelf heen gooide. Ze verbrandde zich zodanig dat ze een huidtransplantatie nodig had op haar rechter onderarm. Sindsdien leeft ze van een uitkering en toeslagen; in oktober loopt een schuldsaneringstraject af.

Sparen

Momenteel is de grote vraag of haar zorgverzekeraar een hoognodige gebitsbehandeling wil vergoeden. Door de epileptische aanvallen zijn haar kiezen flink beschadigd geraakt. Een buffer heeft ze niet en ondertussen moet ze óók zien te sparen voor een varifocale bril, die ze al jaren nodig heeft.

Als dat allemaal is geregeld, is er nog één wens waar ze elke cent voor zal sparen. Ze gilt het bijna uit als ze die droom uitspreekt: “Ik wil zó graag weer eens naar Su. Ik ben er sinds 2010 niet geweest; ik voelde minder animo om te gaan nadat mijn pleegmoeder was overleden en daarna kon ik het steeds niet betalen. Nu voel ik heel sterk de behoefte om iedereen weer te zien. Het is toch mijn geboorteland.”

Humanitas Tandem Vrienden Café Humanitas Amsterdam en Diemen, de lokale tak van de landelijke vrijwilligersorganisatie, organiseert meerdere keren per jaar het Tandem Vrienden Café. Op verschillende locaties in Amsterdam kunnen mensen op een laagdrempelige manier vriendschappelijk contact maken – iets waar de een meer moeite mee heeft dan de ander. Het Vrienden Café sluit aan bij het project Tandem Maatjes, dat deelnemers met een beperkt sociaal netwerk aan iemand koppelt met wie ze sociale activiteiten kunnen ondernemen. Beide activiteiten worden aangeboden in de stadsdelen Centrum, Noord, West en Zuid. Humanitas biedt gratis hulp, onder meer op het gebied van sociaal contact, geldzaken en thuisadministratie, rouw en verlies, opvoeding en het maken van een nieuwe start. Wil je meer informatie of jezelf aanmelden als deelnemer of vrijwilliger? Kijk dan op www.humanitas.nl/ams of bel naar 020-7736542.

