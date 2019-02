Duizenden zadeldekjes op Gelderlandplein, ondanks verbod

Zwervende hoesjes

Goudkleurig zijn ze en 'schoon en veilig' staat erop. Daaronder, vrij pontificaal, is ook het logo van de gemeente te zien: de drie andreaskruizen. Volgens Simone de Geus van Kroonenberg is er niets aan de hand. "We hebben er afspraken over gemaakt met de gemeente, we sturen een schoonmaker een extra rondje om het Gelderlandplein om zwervende hoesjes op te ruimen."



Tegelijk, benadrukt De Geus, is het allemaal met toestemming van de gemeente tot stand gekomen. "Ze zeiden: het mag eigenlijk niet, maar voor deze keer mag het wel. Ze hebben er zelfs subsidie voor gegeven, op voorwaarde dat hun logo duidelijk werd ­vermeld."



Moedeloos

Stadsdeel Zuid bevestigt in een eerste reactie de gang van zaken. Een woordvoerder zegt: "Het lijkt er inderdaad op dat we aan deze actie hebben meebetaald. Als dat het geval is, dan was dit de eerste en zeker de laatste keer."



Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren neemt het hoog op. "Het is om moedeloos van te worden. Op dit soort acties moet stevig worden gehandhaafd. Dat de gemeente toestemming heeft gegeven en zelfs heeft meebetaald, is werkelijk schandalig."