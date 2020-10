Duizenden UvA-studenten kunnen online tentamens niet maken door storing

Beeld Getty Images

Onder andere Testvision, het programma waarin de digitale tentamens gemaakt moeten worden, is nauwelijks bereikbaar. De storing komt uiterst ongelegen in de eerste tentamenweek van het jaar. Door de coronacrisis vinden vrijwel alle tentamens dit jaar online plaats.

De UvA bevestigt dat het om een storing gaat in het centrale inlogsysteem, waardoor naar schatting drieduizend studenten vanochtend niet konden inloggen om hun online tentamens te maken. “Ontzettend vervelend, we werken er hard aan om achter de oorzaak van de storing te komen,” zegt een woordvoerder van de universiteit.

Rond 13:00 uur staat bovendien een tweede ronde tentamens gepland. “We moeten nu ook snel de knoop gaan doorhakken of die wel door kunnen gaan,” aldus de woordvoerder rond het middaguur.

Tentamen voor duizend studenten

Eerstejaars rechtenstudent Timo van Helvoort (19) zat helemaal klaar voor zijn allereerste tentamen ooit, maar kwam van een koude kermis thuis. “Om 09.15 uur begon het tentamen en probeerde iedereen natuurlijk tegelijk in te loggen. Ik kwam het programma niet in, en kreeg een scherm te zien dat er een storing was.”

Een aantal van zijn medestudenten lukte het wél om in te loggen, zegt Van Helvoort. “Heel vreemd, zij konden dus wel aan de slag, terwijl de rest er niet in kwam. Ik vraag me af of die tentamens straks geldig zijn.” De studenten die wél in konden loggen waren er waarschijnlijk vroeg bij. De storing begon rond 09:00 uur, mensen die voor die tijd ingelogd waren konden veelal wel aan hun toets beginnen.

Volgens Nina Hol, voorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA, zijn duizenden studenten getroffen. “Het is tentamenweek, dus op alle faculteiten zijn nu tentamens aan de gang. Alleen al op de rechtenfaculteit weet ik dat er een tentamen gepland stond waar zo'n duizend studenten aan deelnamen. Dat geldt ook voor de meeste andere faculteiten.”

Overbelaste server

Het is niet de eerste keer dan een online tentamen fout gaat bij de UvA. In 2018 moesten zo’n 200 rechtenstudenten hun toets overdoen na een beveiligingsfout van de ict-afdeling. Datzelfde tentamen werd eerder al een keer uitgesteld in verband met een overbelaste server.

CSR-voorzitter Nina Hol was destijds zelf een van de getroffen studenten. “Ik weet nog hoe vervelend dat toen was. Het verrast me dat het nu weer fout gaat, en op zo’n grote schaal. Je zou toch hopen dat het nu wel soepel zou verlopen.”

Hoe moet het nu verder met de studenten die hun tentamen niet in kwamen? “Die tentamens worden verplaatst,” zegt de UvA-woordvoerder. Of ze hetzelfde tentamen kunnen maken, of dat er wellicht een nieuw tentamen samengesteld zal moet worden, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of de tentamens van studenten die het wel lukte om in te loggen, straks geldig zijn. “Daar zal de examencommissie zich over moeten buigen.”