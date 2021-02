Duizenden terrassen uitgestald op 2 maart, Amsterdam doet niet mee

Beeld ROBIN UTRECHT

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. “Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land,” zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos van KHN Breda.

Daarom roepen de 65 afdelingen van KHN in een persbericht ondernemers op om de terrassen buiten te zetten, ‘als eerste stap naar heropening’. “De terrassen gaan sowieso naar buiten. Wat er daarna gebeurt, is aan de ondernemer zelf. Mijn eigen terras van Boerke Verschuren in Breda gaat ook naar buiten, ik denk dat je gasten daarna niet meer tegenhoudt.”

De Amsterdamse afdeling van KHN zal haar 1700 aangesloten gelegenheden niet oproepen om op 2 maart de terrassen te openen. “We vinden het een sympathieke actie en het is goed dat die ontstaat. Maar in

Amsterdam is het een hele uitdaging om dit in goede banen te leiden,” vertelt regiomanager Eveline Doornhegge.

De landelijke afdeling van KHN spreekt van duizenden zaken die komende dinsdag hun terrassen openen. “Hier is geen stoppen meer aan, het gaat echt gebeuren,” zegt voorzitter Robèr Willemse. Willemse verwacht dat het aantal afdelingen dat meedoet zal oplopen de komende dagen. “Wij roepen niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.”

‘Doekje voor het bloeden’

Het alleen openen van de terrassen is ook niet voldoende, volgens Doornhegge van KHN Amsterdam. “Het zou een doekje zijn voor het bloeden, dit biedt te weinig perspectief. De actie is erop gericht alleen terrassen uit te stallen en niet om gasten te ontvangen. Dat is in Amsterdam een hele uitdaging om in goede banen te leiden.”

Ook KHN Amsterdam vindt het overigens tegenstrijdig dat de gemeente de drukte in bijvoorbeeld het Vondelpark zo laat ontstaan, terwijl de terrassen niet open mogen. “Uiteraard moeten we weer open en moeten we ergens beginnen. Maar laten we helder zijn: de terrassen kunnen open, maar de binnenruimtes ook,” aldus Doornhegge.

Boetes

Ondernemingen die tegen de regels in toch opengaan, lopen het risico op een boete. Dat zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP, die verwacht dat er gewoon wordt gehandhaafd. “Je schiet er helemaal niets mee op om de overheid en de politiemensen op deze manier uit te dagen.”

KHN kondigde deze week een rechtszaak aan tegen de overheid. Zo wil de branchevereniging afdwingen dat de sector weer open mag en willen ze een beter steunpakket.