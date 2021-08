Duizenden pizza’s, bitterballen en fruitrepen van vernietiging gered

Magioni Pizza is een van de aanwezige producenten op de markt in De Kromhouthal. Beeld Getty Images

De producten waren bestemd voor de horeca en festivals, maar door de horecasluiting en afgelastingen is er een flink overschot ontstaan van eten dat de houdbaarheidsdatum nadert. Supermarkten en groothandels, die ook nog marge moeten inbouwen ten opzichte van de houdbaarheidsdatum, kunnen het niet meer verkopen.

Zonde om weg te gooien, vonden de veertien producenten die kampten met de overschotten. Sinds de start van de coronacrisis hebben zij contact met Too Good To Go, een app tegen voedselverspilling. Samen bedachten ze een soort markt waar consumenten de producten kunnen ophalen.

Het is de bedoeling dat je via de app (zoek op ‘markt’) een tasje met producten bestelt, tegen een derde van de originele inkoopprijs. Die kun je vervolgens zaterdag tussen 12 en 5 uur ‘s middags ophalen op de markt in De Kromhouthal. De producenten, waaronder Magioni Pizza, Verkade, Risottini, Fairtrade en Bazqet, zijn zelf aanwezig en bestieren een kraampje.