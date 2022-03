Duizenden op de Dam om steun te betuigen aan Oekraïne ‘Laten wij hoop bieden’

Victoria Agaronuan uit Rusland tijdens manifestatie op de Dam voor Oekraïne. Beeld Hanneloes Pen

Ake Pol (9) uit Amsterdam staat met zijn moeder en zusjes op de Dam. Terwijl zijn zusje Puck van zeven het bord ‘Weg met de oorlog’ ophoudt, is hij een stuk directer. Op de rug van zijn T-shirt staat met grote letters: ‘Fuck U Putin.’

“Het moet wel,” zegt hij. “Ik haat Poetin. Hij doodt kinderen en is heel gemeen tegen mensen.”

Vijf meter verder staat Julia Chernenko (32), haar achtjarige dochter en een groepje vrienden uit Oekraïne. Ze is een week geleden vertrokken uit haar stad Starokonstantinov en moest hier staan. Ze pakt onmiddellijk haar telefoon en toont haar video waarop een vlammenzee is te zien en het geluid van de bommen hoorbaar is.

“Dit was op het militaire vliegveld bij onze stad. Het was verschrikkelijk. En, kijk, dit is mijn dochter, slapend op de grond in een schuilkelder. Wij staan hier om de mensen in Oekraïne te steunen. Mijn man is in Marioepol om te vechten. We hadden dagenlang geen contact. Vanochtend stuurde hij zijn foto. Ik was zo opgelucht.”

‘Give peace a chance’

Op de Dam staan zo’n drie- tot vierduizend mensen. Het publiek is gemengd: Nederlanders, Oekraïners, sommigen gehuld in de Oekraïense vlag, en een enkele Rus. Er worden borden omhoog gehouden: ‘Shelter our sky’, ‘Give peace a chance’ en ‘Free Navalny’. Anne uit Amsterdam houdt een bord voor haar buik waarop Poetin met Hitlersnor staat afgebeeld. Ook dragen mensen borden met een Z en een groot kruis erdoorheen.

Er staat ook een hart van bloemen met de tekst ‘Love not war’. Een meisje met een blauw-gele strepen op haar wang maakt een selfie.

‘Laten we hoop bieden’

Burgemeester Femke Halsema trapt de bijeenkomst af met een toespraak. Op het podium hangt een doek met de blauwe en gele baan van de Oekraïense vlag met daarnaast drie Andreaskruisen. “Afgelopen week sprak ik Oekraïense Amsterdammers. Zij slapen niet meer. Verscheurd door zorgen. Over hun familie en vrienden, het lot van hun vaderland. Laten wij sterk zijn, hier in deze stad, in dit land, in Europa. Onze armen openen, ook al gaan we een onzekere tijd tegemoet. Ook al zullen wij de gevolgen van de oorlog voelen,” aldus Halsema.

“Dus laten wij hoop bieden. De hoop dat Europa zich verenigt, dat de Europeanen schouder aan schouder staan. De hoop dat het Oekraïense verzet – de helden van Oekraïne – sterker, moediger is dan het Russische leger.”

Beeld ANP

‘We maken een vuist’

Daarna komt minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid voor de microfoon: “Samen staan we hier en maken een vuist. Die vreselijke bombardementen staan op ons netvlies. Terwijl we hier staan worden mensen vermoord. Onze harten zijn bij hen. Dit zijn oorlogsmisdaden en daar zullen ze voor moeten betalen. We moeten hen raken met harde sancties. Ik zie ook iets moois gebeuren, al die hulp en opvang.”

Als de gevluchte Studente Taisiia Kosenok op het podium over de oorlog in Oekraïne vertelt, begint de Russische Victoria Agaronuan te huilen. In haar handen houdt ze het bord ‘Russians stand with Ukraine’.

Ze staat hier, vertelt ze, om support te tonen aan het Oekraïense volk en omdat haar vrienden in Rusland dit niet kunnen doen in hun land. “Te gevaarlijk,” zegt Victoria die zelf al tien jaar in Amsterdam woont.

‘Ik sta hier met tegenzin en schaamte’

Derk Sauer, columnist van Het Parool en uitgever van The Moscow Times, zegt met tegenzin en schaamte op de Dam te staan. Hij verhuist een deel van zijn redactie naar Amsterdam. “Ik leefde dertig jaar in een land dat nu crimineel is. Ik werkte met Russische journalisten die in Rusland hun werk niet meer kunnen doen. Onafhankelijke journalisten zijn daar hun leven niet zeker. Zij moeten de waarheid blijven vertellen.”

Na twee liederen van Trijntje Oosterhuis en Dwight Dissels worden twee minuten stilte gehouden voor alle gevallen slachtoffers. Daarna volgt het Oekraïense volkslied. Luid meezingend biggelen tranen over wangen. Geen Oekraïner houdt het droog.