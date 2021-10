Duizenden Nederlanders vast in Marokko na vliegverbod: ‘Terecht dat mensen boos zijn’

De Marokkaanse overheid legde vanaf donderdag een vliegverbod op voor vluchten van en naar Nederland. Beeld ANP

De Marokkaanse overheid nam de beslissing eerder deze week, omdat de coronabesmettingen in Nederland blijven stijgen. Het vliegverbod geldt behalve voor Nederland ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Alle normale uitgaande vluchten zijn tot 27 oktober geannuleerd. Het aantal boekingen was door de herfstvakantie relatief hoog, waardoor zeker vijfduizend mensen hun vliegreis niet door zien gaan.

In verschillende Facebook-groepen wordt er naar manieren gezocht om toch naar huis te komen. Reizigers geven aan dat ze via België of Frankrijk toch naar Nederland kunnen komen. ‘Help! Wij zitten in Marokko vast, we zouden vandaag terugvliegen naar Nederland. Dat wordt nu via Parijs vliegen,’ zegt een van de reizigers in een groep met ruim 30.000 leden. Het is voor veel mensen die vast zitten nog onzeker of zij het geld van hun oorspronkelijke ticket terugkrijgen. Ook omboeken blijkt vaak niet mogelijk.

Terughalen

Transavia heeft voor donderdag de twee vluchten die naar Marokko zouden gaan, geannuleerd. Op dit moment zitten er zo’n 3500 Nederlanders in Marokko die bij de luchtvaartmaatschappij hebben geboekt. “We hebben vergunningen aangevraagd om toch nog vluchten te kunnen uitvoeren. We hopen dat we mensen kunnen ophalen,” zegt woordvoerder Claudia Metz. “De Marokkaanse overheid heeft nog niet op ons verzoek gereageerd, dus het is nu afwachten. Zolang we nog wachten op die vergunning, kunnen passagiers zelf manieren zoeken. In de praktijk zie je wel dat mensen een eigen weg naar huis vinden, via België bijvoorbeeld.”

As per the latest Moroccan guidelines, starting from Wednesday 20 October at 11.59 p.m, flights From and to Germany, Netherlands, and United Kingdom will be suspended until further notice. — Air Arabia (@airarabiagroup) 20 oktober 2021

Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten op Twitter weten dat ze hun vluchten van en naar Nederland moesten opschorten. TUI gaf aan 78 Nederlanders in Marokko te hebben zitten, die ze proberen terug te halen. Een woordvoerder geeft aan dat er een verschil is tussen mensen die een pakketreis hebben geboekt of een los ticket. Metz sluit zich daarbij aan. “Als je een pakketreis hebt, ligt de verantwoordelijkheid bij de operator, maar ook zij moeten een vlucht vinden. Het verschil is dat Transavia niet weet waar de mensen zijn met een los ticket. Wij kunnen reizigers wel informeren en een refund geven.”

Abrupte beslissing

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders krijgen online veel vragen over reizen naar en van Marokko. Op Twitter noemt de organisatie het besluit van de Marokkaanse overheid om de vluchten te stoppen ‘niet uit te leggen’ en ‘abrupt’. Ze noemt het ‘terecht’ dat mensen boos zijn.

Een niet uit te leggen abrupte beslissing van Marokko. Mensen zijn terecht boos. https://t.co/SHwzWYIWZE — SMN (@StichtingSMN) 20 oktober 2021

Oranje reisadvies

Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een deel zelfs op rood. Daarmee adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar Marokko te reizen wanneer het noodzakelijk is. ‘Als u toch in Marokko bent, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij over geannuleerde vluchten en mogelijkheden om uw reis via een alternatieve route af te leggen,’ adviseert het ministerie online.