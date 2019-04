Duizenden naar Michelle Obama in Ziggo Dome: 'Net een vriendin'

Laten we u meteen uit de droom helpen: dat Michelle Obama door de VS en de wereld reist om haar boek Becoming te promoten, zoals vanavond in Amsterdam, betekent níet dat ze de eerste stappen naar een politieke campagne zet. Ze is niet van plan zich verkiesbaar te stellen voor wat dan ook.



"Nope, nope, nope," was haar antwoord op de vraag of ze presidentiële ambities heeft bij een eerder optreden in Austin, Texas. Michelle en Barack Obama willen ruimte maken voor nieuwe leiders met nieuwe ideeën.