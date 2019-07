Duizenden koffers achtergebleven op Schiphol na storing

Reizigers in de vertrekhal op Schiphol. Beeld ANP

In een reactie laat Schiphol weten dat de storing een sneeuwbaleffect heeft gehad op de bagageprocessen, waardoor er bagage is achtergebleven. “We werken de komende dagen samen met luchtvaartmaatschappijen hard om alle achtergebleven koffers zo snel mogelijk terug bij de reiziger te krijgen,” laat een woordvoerder van de luchthaven weten. Om hoeveel reizigers het gaat kan niet worden gezegd: “Het gaat om enkele duizenden koffers, maar we hebben geen inzicht in hoeveel stuks bagage mensen per persoon meenemen.”

Het gaat niet alleen om reizigers die vanaf Schiphol zijn vertrokken. Ook passagiers die alleen een overstap maakten in Amsterdam zijn getroffen.

De Telegraaf publiceerde een foto van koffers die verspreid onder een viaduct lagen. De woordvoerder benadrukt dat de koffers daar slechts tijdelijk lagen om vervoerd te worden. “De bagage is inmiddels opgeslagen in afgesloten karren en ligt niet her en der verspreid. De foto was een momentopname, de koffers liggen daar al lang niet meer.”

De woordvoerder raadt reizigers met achtergebleven bagage aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. Hoe de storing is ontstaan is nog onduidelijk en wordt onderzocht.