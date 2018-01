Opstootjes bij Koerdische demonstratie bij Museumplein

Waar de groep demonstranten zich bij de Stopera rustig hield, is de sfeer volgens omstanders inmiddels grimmiger geworden. In de stoet werd onder andere 'Terrorist, Erdogan' gescandeerd. Ook werden enkele mensen door de politie aangehouden.



De gemoederen onder de demonstranten raakten verhit toen in de Vijzelstraat een man met een Turkse vlag op de groep afliep. Politie en ook mensen van de organiserende Federatie Koerden in Nederland probeerden de gemoederen tot bedaren te brengen, maar desondanks werden er klappen uitgedeeld. Ook bij het Museumplein vond een opstootje plaats.



De duizenden demonstranten vragen aandacht voor het offensief van de Turkse president Erdogan in Afrin, een Koerdische enclave in Syrië. Zijn 'Operatie Olijftak' zou een strijd tegen terroristen zijn, maar mensenrechtenorganisaties meldden inmiddels minstens 20 burgerslachtoffers.



Ook op andere plekken in de wereld wordt gedemonstreerd door Koerden. In Keulen zijn zo'n 13.000 Koerden op de been.