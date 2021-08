Duizenden fans op kluitje voor de Arena door storing Ajax-app

Supporters in de Arena, waar vanwege de coronamaatregelen plek was voor 25.000 man. Ajax won de wedstrijd tegen Leeds met 4-0. Beeld ANP

Met z’n duizenden op een kluitje voor de Arenapoort: alsof het nooit anders is geweest. In tegenstelling tot de ruim gewonnen wedstrijd, verliep de entree bij de Johan Cruijff Arena woensdagavond allesbehalve soepel.

Om mensenmassa’s te vermijden werden supporters vooraf verplicht zich aan tijdsloten te houden bij het binnengaan van het stadion. Maar door een lange technische storing werkte de vrij nieuwe Ajax-app – met daarin de digitale tickets van de 25.000 aanwezigen – niet goed en moest er met veel haast en improvisatie iets anders bedacht worden om de duizenden aanwezigen het stadion in te loodsen.

❗ Belangrijk info voor Ajax-Leeds, binnen nu en 10 minuten versturen we een e-ticket per e-mail naar de oorspronkelijke koper. Uiterlijk over 30 minuten in je in- of spambox. Betreed hiermee het stadion, de tijdslots zijn opgeheven. ❗ — Ajax Fancare (@AjaxFancare) 4 augustus 2021

Het gevolg was dat een grote groep toeschouwers in één keer naar binnen mocht, maar geen toegangsbewijs had om te laten zien. Ajax besloot de toegangskaarten weliswaar nog snel te mailen, maar die mail kwam niet bij iedereen aan. Om toch binnen te komen probeerden sommige fans hun kaartje te laten printen bij het loket van de Arena. Veel anderen stonden in lange wachtrijen voor de ingang.

Stress

“Dan kun je eíndelijk je cluppie weer zien, zit je uren in de stress of je überhaupt wel binnenkomt,” zegt Ajaxfan Ilona Oerlemans over de taferelen voor de wedstrijd. De 43-jarige Amsterdamse is al seizoenskaarthouder sinds haar zevende. Vanwege de coronamaatregelen was ze na Vitesse thuis vorig jaar niet meer bij een wedstrijd geweest.

Uiteindelijk lukte het Oerlemans nog redelijk op tijd naar binnen te komen door haar bestellingsbevestiging te laten zien aan een steward. “Maar echt een fijne wedstrijdvoorbereiding was het niet,” zegt ze.

Kampioenschap of falen fancare? pic.twitter.com/Ndk1OMmXzV — Cavinsky (@cavinsky) 4 augustus 2021

Bij de 34-jarige Kevin – die liever niet met zijn achternaam in de krant wil – werkte de Ajax-app wél, maar hij stond te kijken van de ‘totale paniekreactie’ van de club, zoals hij het zelf noemt. Hij was nog een biertje aan het drinken bij café Baco toen hij de rijen zag toenemen. “Die waren echt hutjemutje, niet om aan te zien. Zeker niet in deze tijd”. De poorten werden rond kwart voor acht plotseling helemaal opengegooid. “Zo van, loop maar door. We hoefden ons kaartje op de app niet eens te laten zien. Niemand eigenlijk, iedereen die er stond kon naar binnen.” De CoronaCheck-app van de groep werd wel gescand.

Hoe de grote storing heeft kunnen ontstaan wordt nog onderzocht. Wel heeft Ajax volgens de woordvoerder direct actie ondernomen en extra mankracht ingezet om de entree te begeleiden en is iedereen uiteindelijk op tijd voor de wedstrijd binnengekomen, aldus de club. Of en hoeveel mensen daadwerkelijk ongecontroleerd naar binnen zijn gelaten, kan de woordvoerder niet zeggen.

Zeker met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in het vooruitzicht aanstaande zaterdag, maken fans zich op sociale media zorgen dat het opnieuw mis gaat. Of het systeem met de Ajax-app dan ook gebruikt gaat worden, kan de woordvoerder donderdagmiddag nog niet bevestigen.