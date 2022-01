Duizenden demonstranten komen aan in Westerpark

De menigte is bij het Westerpark aangekomen. Beeld Het Parool

De Museumpleindemonstranten stromen rond 14.15 uur het Westerpark in, onder luid gejuich van de mensen die er al zijn. De Haarlemmerweg is afgezet met tractors, en het is dringen om via de brug het Westerpark in te komen. Niemand draagt een mondkapje.

Er blijven mensen het park in druppelen. Volgens de organisatie zouden er nog tienduizend mensen onderweg zijn. Om 15.30 uur moet het park weer leeg zijn van de politie. De organisatie roept iedereen op om dan weer terug te gaan naar het Museumplein, “om koffie te drinken.” De mededeling dat de politie het op prijs stelt als iedereen 1,5 meter afstand houdt, wordt lachend ontvangen.

Er zijn sinds het begin van de demonstratie enkele mensen aangehouden, meldt een politiewoordvoerder. Later op de dag volgt meer informatie over de aanhoudingen.

De Haarlemmerweg is afgezet met tractors. Beeld Het Parool

FvD: ‘We worden vee’

In het Westerpark vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat de demonstranten er gaan doen, is nog onduidelijk. Er bevinden zich enkele honderden FVD-aanhangers in het park.

In eerste instantie zou FvD de bijeenkomst om 12.00 uur op het Museumplein organiseren, waar ook het protest begon. Na kritiek op sociale media werd deze ‘Kick-off campagne’ verplaatst naar het Westerpark.

FvD-politicus Anton van Schijndel opent de manifestatie met een oproep de lockdown onmiddellijk te beëindigen. “De mensen wordt een medisch experiment opgedrongen. De vrijheid van meningsuiting gaat eraan.” Een woordvoerder van de partij richt zich tot de media. “Journalisten kunnen ons niet bevatten, zij voeren een anticampagne tegen ons.”

Volgens Gideon van Meijeren gaat het slecht aflopen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de coronamaatregelen. Zij worden ‘in de gaten gehouden’. “Die mensen gaan we voor de rechter brengen. Onze vrijheid is afgepakt, we moeten met gezichtluiers lopen. We worden vee.”

Ook Willem Engel spreekt de menigte toe. “Het regime zet alles op alles om hun zin door te drijven. We moeten ze met liefde opvangen. Wij zijn de nette mensen. We houden al bijna twee jaar de rug recht. Arm in arm overwinnen wij.”

Demonstratie verboden

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) had de demonstratie op het Museumplein van actiegroep Samen voor Nederland verboden omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken.

Volgens voorman van Samen voor Nederland Michel Reijinga is dat ‘complete onzin’ en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties. Hij riep mensen op om te komen ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen.

Noodbevel

Op het moment dat een nabijgelegen kerkklok 12 sloeg, hadden zich behoorlijk wat ‘koffiedrinkers’ gemeld op het Museumplein. Aan alle kanten was het plein omgeven door politie- en ME-busjes. Lichtborden meldden dat demonstreren verboden is. De sfeer was nog gemoedelijk.

Tegen 13.00 uur werd de sfeer onrustiger. Het publiek stond te joelen, terwijl de politie opriep het plein te verlaten in de richting van de Van Baerlestraat. Kort daarna gaf burgemeester Halsema een noodbevel af voor het Museumplein, wat betekent dat niemand zich meer op het plein mag begeven. De menigte trok richting de Van Baerlestraat, waar een linie van politiebussen stond.

Er waren ook enkele tegendemonstranten. Een van hen stond langs de weg met een bord en daarop de tekst: ‘Jij laat je kapen door volksnationalisten. Weet achter wie je aanloopt'. Er volgden verhitte discussies en één man probeerde het bord uit haar handen te trekken.

Een tegendemonstrant voert verhitte discussies. Beeld Het Parool

Een van de demonstranten is de 80-jarige Gerard Nederpel, afkomstig uit Rotterdam. Hij loopt mee in elke coronademonstratie, zegt Nederpel. Hij ontkent het bestaan van corona niet, maar ‘vertrouwt op zijn eigen immuunsysteem’. Hij draagt een ‘Free Hugs’ T-shirt. Meerdere demonstranten willen hem knuffelen of de hand schudden.

Gerard Nederpel Beeld Het Parool

Risicogebied

Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat er preventief mag worden gefouilleerd. Dat gebeurt op grote schaal. Mensen die het Museumplein op willen, worden onderworpen aan een grondige inspectie, door gewone politieagenten, maar ook door leden van de Koninklijke Marechaussee.

Meerdere trams en bussen GVB rijden om vanwege de demonstratie. Beeld Getty Images

Staking beëindigd

De bedoeling van de ME was te staken tijdens de demonstratie. Deze ME-staking is al rond 11.00 uur beëindigd, zodat agenten zich konden gaan voorbereiden op de demonstratie om 12.00 uur. De actie is goed verlopen, zegt voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. “Bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat op als de openbare orde echt in het geding komt.”

De staking maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie.

Meerdere trams en bussen rijden om vanwege de demonstratie.