Duizenden demonstranten in omgeving Museumplein, politie treedt op

Ondanks het verbod van de gemeente op een demonstratie van actiegroep Samen voor Nederland, zijn er betogers naar het Museumplein gekomen om te protesteren tegen het huidige coronabeleid. Beeld AP

Agenten van de Mobiele Eenheid (ME) staan klaar met wapenstok. Het waterkanon dat eerder op het plein arriveerde, staat nu in de propvolle Van Baerlestraat. Via een megafoon wordt omgeroepen dat de demonstranten naar het Westerpark gaan.

Op het moment dat een nabijgelegen kerkklok 12 sloeg, hadden zich behoorlijk wat ‘koffiedrinkers’ gemeld op het Museumplein. Aan alle kanten was het plein omgeven door politie- en ME-busjes. Lichtborden melden dat demonstreren verboden is.

Tegen 13.00 uur werd de sfeer onrustiger. Het publiek stond te joelen, terwijl de politie opriep het plein te verlaten in de richting van de Van Baerlestraat. Ook gaf burgemeester Halsema een noodbevel af voor het Museumplein, wat betekent dat niemand zich meer op het plein mag begeven. De menigte trok richting de Van Baerlestraat, waar een linie van politiebussen staat.

Risicogebied

Het Museumplein geldt zondag van 11.00 tot 23.00 uur als veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat er preventief mag worden gefouilleerd. Dat gebeurt op grote schaal. Mensen die het Museumplein op willen, worden onderworpen aan een grondige inspectie, door gewone politieagenten, maar ook door leden van de Koninklijke Marechaussee. De sfeer is gemoedelijk en over en weer worden grapjes gemaakt.

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) heeft de demonstratie van actiegroep Samen voor Nederland verboden omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. Volgens Reijinga is dat ‘complete onzin’ en zijn relschoppers nooit welkom bij zijn demonstraties.

Voorman van Samen voor Nederland Michel Reijinga heeft al gezegd zondag te gaan ‘koffie drinken’ op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar uit op rellen.

De omstreden Prinsenvlag, zoals ooit gebruikt door de NSB, wordt ook weer meegedragen. Beeld Peter van Brummelen

Staking beëindigd

De bedoeling van de ME was te staken tijdens de demonstratie. Deze ME-staking is al rond 11.00 uur beëindigd, zodat agenten zich konden gaan voorbereiden op de demonstratie om 12.00 uur. De actie is goed verlopen, zegt voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. “Bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat op als de openbare orde echt in het geding komt.”

De staking maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie.

In eerste instantie zou Forum voor Democratie op dezelfde locatie en op hetzelfde tijdstip als het coronaprotest een bijeenkomst organiseren. Na kritiek op sociale media werd deze ‘Kick-off campagne’ verplaatst naar het Westerpark.

Meerdere trams van lokale vervoerder GVB rijden om, zodat ze niet stil komen te staan rond het Museumplein.