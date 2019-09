Duizenden Dam tot Damlopers niet van start

De start van de Dam tot Damloop eerder zondag. Beeld Robby Hiel

Het besluit is genomen na overleg met politie, hulpdiensten en de gemeente. “Het gaat om enkele duizenden van de in totaal 45.000 lopers,” aldus een woordvoerder. De organisatie wil hiermee het risico voorkomen dat er een capaciteitsgebrek zou kunnen ontstaan in de medische hulpverlening aan deelnemers.

Tijdens de hardloopwedstrijd tussen Amsterdam en Zaandam zijn al tussen de tien en twintig deelnemers in koelbaden gezet. Die zijn bedoeld om oververhitte lopers snel af te kunnen koelen, waardoor het risico op ernstig letsel sterk wordt verminderd.

In 2009, 2014 en 2015 overleden deelnemers tijdens de hardloopwedstrijd. In 2014 bezweek een 24-jarige man aan een zogeheten heat stroke, waarbij het lichaam zijn warmte niet genoeg kwijt kan. De lichaamstemperatuur van de loper was bij de finish 42,6 graden.

Zowel Weeronline als de organisatie waarschuwden deelnemers eerder al om goed rekening te houden met de warmte. De kans op benauwdheid is bij de verwachte middagtemperatuur tijdens de wedstrijd (23 of 24 graden) groot. Voor het eerst zijn er zondag koelbaden ingezet tijdens de loop, om oververhitte hardlopers snel medische hulp te kunnen bieden.