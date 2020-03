Duizenden computers voor leerlingen die thuis geen apparatuur hebben

Beeld ANP

Amsterdam maakt zich grote zorgen over de ongelijkheid die ontstaat doordat de scholen dicht zijn.

Uit een inventarisatie blijkt dat circa 5500 Amsterdamse leerlingen van basisscholen en in het voortgezet onderwijs thuis geen computer hebben. Zij lopen achterstanden op, doordat ze geen thuisonderwijs kunnen volgen. Nu scholen dicht zijn vanwege het coronavirus, moeten leerlingen thuis lessen volgen via internet. Hiervoor is apparatuur nodig en toegang tot snel internet.

De gemeente heeft daarom extra computers en internetaansluitingen besteld, die via de scholen in bruikleen worden gegeven aan de leerlingen. Het betreft een noodmaatregel, waarbij geldt: per gezin één laptop. Voor een deel van de 5500 leerlingen hebben scholen zelf al een oplossing gevonden. Ze lenen zelf apparatuur uit of werken samen met particuliere initiatieven.

Achterstanden

De Amsterdamse schoolbesturen maken zich grote zorgen over de toenemende ongelijkheid tussen leerlingen met en zonder computer. “Dit staat hoog op de agenda,” zei Herbert de Bruijne, voorzitter van BBO, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs, eerder deze week tegen Het Parool.

Wethouder Marjolein Moorman vreest dat de schoolsluiting effect heeft op de lange termijn. “Een grote groep kinderen gaat achterstanden oplopen.” Bijkomend probleem is dat veel Amsterdamse kinderen in kleine huizen wonen en daarom geen eigen plek hebben om hun schoolwerk te doen of lessen te volgen.

Onderwijzers vertellen dat ze, via de webcam, zien hoe sommige leerlingen noodgedwongen in de badkamer zitten. Bovendien zijn er leerlingen die thuis in een onveilige situatie verkeren en voor wie school een ontsnapping is aan de huiselijke misère. Scholen vangen een aantal van deze leerlingen op.

Schoolsluiting

Als het goed is, geeft het kabinet deze week meer duidelijkheid over de schoolsluiting en hoe lang die nog gaat duren. Een en ander is onder meer afhankelijk van lopend RIVM-onderzoek naar de besmettelijkheid van het nieuwe coronavirus bij kinderen.

De gemeente en de schoolbesturen zullen inventariseren hoeveel kinderen nog altijd geen apparatuur hebben. Ook wordt gekeken wat nodig is om door leerlingen opgelopen achterstanden weg te werken.