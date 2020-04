Duizenden bomen gered: geen tankstation aan de A9 bij Ouderkerk

De snelweg A9 langs Ouderkerk aan de Amstel. Beeld Irvin van Hemert/ Rijkswaterstaat

De minister maakte haar besluit maandagavond bekend via een brief aan de Tweede Kamer. Na een motie van GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren had een Kamermeerderheid haar eind vorig jaar gevraagd af te zien van het pompstation.

Vanuit Ouderkerk aan de Amstel was fel protest tegen de plannen. Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel was ook niet enthousiast, maar voelde zich vorig jaar gedwongen om een kapvergunning af te geven voor maar liefst 14.000 bomen langs de noordelijke rand van polder De Ronde Hoep. De verbreding van de A9 was vergeefs tot aan de Raad van State aangevochten.

Zestien pompstations in de buurt

Behalve een benzinestation moest langs de A9 ook een ‘verzorgingsplaats’ komen, waar automobilisten even konden uitblazen en de benen strekken. Daarom hield de minister in december nog vast aan het plan. Het is beleid om langs de snelweg om de twintig kilometer zo’n verzorgingsplaats te hebben.

Even verderop langs de A9, bij Amstelveen, kwam een benzinestation van Tango in de knel door de verbreding van de snelwegen tussen Schiphol en Almere. Daarmee zou zich van Heemskerk tot aan de A2 bij Maarssen over een lengte van 52 kilometer geen benzinepomp aandienen. De minister heeft nu bedacht dat langs de snelweg extra borden komen om de automobilist erop te wijzen dat de volgende verzorgingsplaats langer op zich laat wachten.

Vanuit de Tweede Kamer werd al opgemerkt dat benzine bepaald geen schaars goedje is rond Ouderkerk aan de Amstel. Weg van de snelweg zijn binnen enkele kilometers zestien benzinestations 24 uur per dag geopend.

Het schrappen van de verzorgingsplaats leidt niet tot vertraging voor de verbreding van de A9, schrijft Van Nieuwenhuizen verder. Het gemeentebestuur van Ouder-Amstel reageert opgelucht op de beslissing.