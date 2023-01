Duizenden bezoekers bij opening pluktuin Nationale Tulpendag

Nationale Tulpendag wordt elke derde zaterdag van januari gehouden. Beeld ANP

Een woordvoerder van de organisatie schat het aantal bezoekers op ongeveer 18.000. “Veel toeristen,” zegt hij. “Iedereen is echt continue selfies aan het nemen.” De sfeer noemt hij goed. “Kinderen hebben hun armen vol met tulpen.”

Dit jaar is de pluktuin voor de tiende keer aangelegd. Olympisch schaatskampioen en dochter van een tulpenkweker Irene Schouten opende die om 13.00 uur. In de voorgaande jaren was er geen pluktuin wegens de coronamaatregelen. Toen werd Nationale Tulpendag op andere manieren gevierd.

Nationale Tulpendag is een initiatief van Nederlandse tulpenkwekers en wordt elke derde zaterdag van januari gehouden. Dit jaar is het thema ‘Typical Dutch’.