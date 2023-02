Duizenden Amsterdamse studenten willen energietoeslag, maar krijgen ze die ook?

Studenten protesteren voor de energietoeslag. Zij willen aanspraak kunnen maken op de eenmalige energiecompensatie van het kabinet. Beeld SIESE VEENSTRA/ ANP

1. Waar gaat deze zaak over?

De kosten van het levensonderhoud stijgen, zo ook de energierekening. In maart vorig jaar besloot minister voor Armoedebeleid, Carola Schouten, daarom dat mensen met een kleine portemonnee in 2022 een eenmalige energietoeslag konden krijgen. Die gold alleen voor mensen die tot 120 procent van het sociaal minimum verdienden, zo’n 1310 euro per maand voor een alleenstaande.

De minister gaf de gemeenten geld en die mochten vervolgens zelf bepalen hoe dat werd verdeeld. In Amsterdam kregen huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen 1800 euro; wie meer vermogen had, kreeg 1000 euro. Dit is dus een andere regeling dan de korting op de energierekening in november en december van 190 euro per maand.

Op aanwijzing van de minister sloot het merendeel van de Nederlandse gemeenten studenten uit van deze energietoeslag, zo ook Amsterdam. Dat vond Melle van der Geest (24), die klassieke talen studeert, onterecht. Daarom daagde hij de gemeente voor de rechter, met succes. Bij het bureau Legal Advice Wanted, dat Van der Geest bijstond, hebben zich volgens medeoprichter Jaap Kotteman de afgelopen maanden zo’n 10.000 studenten gemeld die nu ook menen recht te hebben op de toeslag, onder wie 2000 Amsterdammers.

In 2023 wordt er overigens opnieuw een eenmalige energietoeslag uitgekeerd van ongeveer 1300 euro.

2. Waarom waren studenten uitgesloten van de energietoeslag?

Volgens minister Schouten wonen veel studenten nog bij hun ouders en betalen ze dus geen energierekening. Andere studenten, die wel op zichzelf wonen, hebben geen apart energiecontract afgesloten. De minister verwees naar een andere manier om de studenten te helpen, ‘individuele bijzondere bijstand’. Aziza Filal, voorzitter van Amsterdamse studentenvakbond Asva, zegt daarover: “Dan moeten studenten extra stappen nemen, die andere mensen niet hoeven te nemen.”

Volgens Gijs Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht (Rijksuniversiteit Groningen), waren studenten uitgesloten van de toeslag omdat zij normaal ook niet in aanmerking komen voor bijstand. “Maar dat was gewoon een fout.” Hij zegt dat 61 procent van de studenten boven de 21 jaar thuiswonend is. “Dan kun je ook zeggen: geef de energietoeslag aan uitwonende studenten.”

3. Krijgen alle studenten in Amsterdam nu de energietoeslag?

Dat is onduidelijk. UvA-hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp legt uit dat de gemeente Amsterdam nu aan zet is om nieuw beleid te maken. Een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman (Armoede) laat weten dat de uitspraak nog wordt bestudeerd. In de gemeenteraad zei Moorman woensdag dat ze de landelijke regelgeving volgt en contact heeft opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken.

De rechterlijke uitspraak betekent in elk geval dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen over de aanvraag van Van der Geest. Maar dat besluit kan evengoed luiden: ‘Uw aanvraag wordt afgewezen, maar dan op basis van een andere reden’.

Verhulp verwijst naar uitspraken in andere gemeenten, om te beginnen Nijmegen, waar als eerste een student met succes de uitsluiting van energietoeslag aanvocht. “Gemeenten komen er in elk geval niet mee weg om alle studenten uit te sluiten.” Wel kan elke gemeente nadere voorwaarden stellen. In Tilburg moet men bijvoorbeeld een eigen keuken en badkamer hebben. In Utrecht moet het eigen energiecontract minimaal 76 euro per maand bedragen.

Verhulp ziet als rode draad in het beleid: wie samenwoont, lijkt geen kans te maken op de toeslag. Je kunt dan immers samen de lasten dragen van een hogere energierekening. “Of je nou met studenten te maken hebt of niet, het is in de bijstandswetten altijd ingewikkeld om de inkomens van mensen die samenwonen bij elkaar op te tellen,” zegt Verhulp.

Vonk vermoedt om die reden dat het voor Amsterdamse studenten vooral van belang zal zijn of ze thuis- of uitwonend zijn.

4. Wat zegt de gemeente Amsterdam hierover?

Dat Amsterdam nadere voorwaarden gaat stellen, lijkt kansrijk. De gemeente waarschuwde ter zitting dat het ambtelijk apparaat overbelast raakt als alleen al een deel van de 41.000 Amsterdamse studenten de toeslag aanvraagt. Wethouder Moorman vroeg al eerder hulp aan de rijksoverheid in een brandbrief. Op de Hogeschool van Amsterdam zei ze twee weken geleden al: “80 miljoen voor jullie energietoeslag heb ik niet.”

Vonk is niet overtuigd. Volgens hem blijkt dat ‘gemeenten goed in staat zijn om verantwoordelijkheid door te schuiven naar de minister’. Verhulp vindt de belasting van de ambtenaren een valide, maar niet doorslaggevend argument. “Het is begrijpelijk dat zoiets veel middelen en systemen kost, en heel naar is voor de gemeente, maar dan had deze regeling anders moeten worden vormgegeven.”

Filal: “Ik vraag me heel erg af waarom de capaciteit er niet is voor studenten, maar wel voor mensen die met hetzelfde probleem zitten als studenten.

5. Kun je alsnog toeslag aanvragen, als je dat nog niet hebt gedaan?

De termijn voor de energietoeslag van afgelopen jaar verliep afgelopen oudjaarsdag. Daarom waarschuwde zowel de Asva als Verhulp in de collegezaal studenten om voor het einde van 2022 de toeslag aan te vragen.

Wie geen aanvraag heeft gedaan, vangt waarschijnlijk bot. Denk aan hoe het kabinet de ‘spaartakschaos’ aanpakte. Niet alle spaarders die te veel belasting hebben betaald aan de Belastingdienst, hoeven gecompenseerd te worden: alleen de mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt. Toch ziet Vonk wel een kans voor studenten: in het recht staat de menselijke maat steeds meer centraal na de toeslagenaffaire.

“Als je vindt dat je ergens recht op hebt,” zegt Verhulp, “dan vraag je het aan.” Wie het wil proberen, kan volgens hem altijd een brief sturen naar de gemeente, met de kop ‘energietoeslag’ erboven. “Geef daarbij je inkomen aan, en als je alleen woont, dat dat het geval is.” Maar succes is niet gegarandeerd.

Jaap Kotteman van Legal Advice Wanted heeft in elk geval één dringend advies: als de aanvragen voor de energietoeslag voor 2023 opengaan, moet de student in actie komen. “Ongeacht wat de gemeente dan doet.”