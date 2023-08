Duizenden Amsterdamse jongeren in de knel door wegvallen ggz-behandelingen, waarschuwen psychologen

Marjolein Moorman: ‘De huidige situatie was onhoudbaar geworden’

“De brief, met de daarin geuite zorgen van de genoemde partijen, is ons op dit moment nog niet bekend. Maar we kennen en snappen de zorgen over een toestroom bij de zogenoemde hoog specialistische hulp. Daarom hebben we 10 miljoen euro extra vrijgemaakt. Ook hebben we 5 miljoen uitgetrokken om wachtlijsten niet verder te laten oplopen.”

“Deze nieuwe aanbesteding is nodig door de rijksbezuinigingen op de jeugdzorg en omdat de huidige situatie onhoudbaar is geworden. Het aantal ouders en kinderen dat gebruikmaakt van de zogenoemde enkelvoudige specialistische jeugdhulp is verdubbeld in vijf jaar. Deze hulp wordt geleverd door meer dan 200 aanbieders die geen prijsplafond hebben. Veel van de geboden hulp valt niet onder de jeugdwet, zoals coaching en huiswerkbegeleiding. Of het gaat juist om complexe en meervoudige problematiek, die eigenlijk hoog specialistisch zou moeten zijn in plaats van enkelvoudig specialistisch.”

“Er wordt nu naar verhouding te weinig jeugdhulp gegeven in de stadsdelen waar juist veel kwetsbare kinderen leven. Met de nieuwe aanbesteding verandert dit. Enkelvoudige jeugdhulp contracteren we weer waar deze voor bedoeld is: korte hulp bij enkelvoudige problemen bij opvoeden en opgroeien. Meervoudige en complexere problemen, zoals bij suïcideproblematiek, worden opgepakt door de hoog specialistische hulp.”