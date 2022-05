Duizenden Amsterdammers ontvangen ‘sms-bom’ over fatale schietpartij in Oost

Een forensisch team doet onderzoek bij een woning in de Fizeaustraat waar de 41-jarige Rodney Mijnals overleed na een schietpartij. Beeld ANP

Op 19 februari werden rond 20.30 uur in de Fizeaustraat twee mannen beschoten. De 41-jarige Rodney Mijnals kwam daarbij om het leven. De politie tast nog in het duister wie er achter de schietpartij zit en wat de aanleiding is. Voor de uitzending stuurde de politie daarom een sms naar duizenden telefoonnummers die vielen onder de dekking van een telefoonmast in de omgeving van de schietpartij.

De politie toonde in de uitzending onder meer een reconstructie van het schietincident, waarbij drie gemaskerde mannen het huis van Mijnals binnenliepen, die samen met een vriend binnen zat. De gemaskerde mannen hadden een pistool bij zich en schoten op Mijnals en de vriend toen die zich uit de voeten probeerden te maken. Mijnals werd daarbij dodelijk getroffen.

Drugs



In het huis is ‘een hoeveelheid drugs aangetroffen’ die te groot zou zijn voor eigen gebruik, aldus de politie. Die houden er daarom rekening mee dat Mijnals actief was in de drugshandel.



De politie heeft vragen voor de kijkers. Zo wil de recherche mensen spreken die iets hebben gezien, maar zich nog niet hebben gemeld, of die beschikken over beeldmateriaal. Ook hoopt de politie meer te weten te komen over de mogelijke verdachte(n) en een specifieke auto, waarmee ze gevlucht kunnen zijn.



Daarnaast zou er een man met een helm op ‘opvallend’ naar het huis van Mijnals hebben staan kijken toen de verdachten daar binnen waren. De politie roept de man op zich te melden, evenals de eigenaren van twee auto’s die tijdens de schietpartij in de buurt van de Fizeaustraat hebben gereden.



Baksteen door de ruit bij Thaise restaurants



In dezelfde uitzending toonde de politie beelden van een man die afgelopen november in korte tijd bij drie Thaise restaurants in Amsterdam een baksteen door de ruit gooide. Van alle gevallen zijn camerabeelden gemaakt, waarop te zien is hoe de man een baksteen uit zijn tas haalt en die door de ruit van het restaurant mikt. Er zijn geen banden tussen de restaurants en het motief is totaal onduidelijk, zegt de politie. Mogelijk heeft de man bij nog eens drie Thaise restaurants vernielingen aangericht.