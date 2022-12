Duizenden Amsterdammers met laag inkomen krijgen extra toeslag

Met de maatregel wil Moorman arme Amsterdammers 'nu alvast een steun in de rug geven'. Beeld Daphne Lucker

De gemeente verdubbelt de zogeheten Individuele Inkomenstoeslag (ITT). Dat is een jaarlijkse toeslag voor Amsterdammers die de afgelopen drie jaar of langer een laag inkomen hadden, en voorlopig geen zicht op verbetering hebben. Dit jaar krijgen alleenstaanden die onder de regeling vallen geen 85 euro maar 170 euro uitgekeerd, en wie samenwoont krijgt geen 170 maar 340 euro per huishouden.

Amsterdam wil inwoners met een laag inkomen nu alvast steunen, omdat veel van de landelijke koopkrachtmaatregelen van het kabinet pas volgend jaar ingaan, zegt Moorman. Volgens de wethouder kan het extraatje ‘net het verschil maken om in de dure decembermaand de eindjes aan elkaar te knopen’.