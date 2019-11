Duizend zonnepanelen op Muziekgebouw en Bimhuis

Zonnepanelen op het Muziekgebouw aan ’t IJ. Beeld Zon & Media

Het Muziekgebouw is al vijf of zes jaar bezig met plannen voor zonnepanelen. “Logisch, met zo’n dak,” zei zakelijk directeur Boudewijn Berentsen woensdagmiddag toen de 964 zonnepanelen in het bijzijn van wethouder Touria Meliani (Cultuur) feestelijk in gebruik werden genomen op het dak dat bijna zo groot is als een voetbalveld.

Vooral de verankering van de zonnepanelen had nog wel wat voeten in de aarde. Ze liggen op het dak zonder ballast. Des te meer zonnepanelen kon het dak dragen. Maar omdat de wind hier vrij spel heeft, moesten ze natuurlijk wel bestand zijn tegen stormachtig weer. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we ze de volgende ochtend in het IJ terugvinden,” zei Berentsen.

Verder zijn de zonnepanelen zo opgesteld dat ze zo min mogelijk licht reflecteren richting de hotelkamers van het Mövenpickhotel dat boven de zonnepanelen uittorent. De sierlijke luifel is leeg gebleven, zo is goed te zien op luchtfoto’s. Deze lichte en overhellende constructie was niet op de extra belasting berekend, ook omdat het dak soms ook decorstukken moet dragen als die worden opgetakeld.

Beeld Zon & Media

Voorbeeldfunctie

Meliani noemde het Muziekgebouw en Het Bimhuis een voorbeeld voor andere culturele instellingen. De muziektheaters waren al zeer energiezuinig. Zo hebben ze geen aardgas, warmtekoudeopslag, isolatieglas en louter led-verlichting.

“Met de zonnepanelen erbij zou het zomaar het meest duurzame culturele gebouw in Amsterdam kunnen zijn,” denkt Berentsen. Maar vooralsnog heeft het Rijksmuseum een beter duurzaamheidscertificaat. De Gashouder van de vroegere Westergasfabriek heeft net iets meer zonnepanelen.